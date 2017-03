Emily Ratajkowski si tiene in forma così

Emily Ratajkowski o la ami o la odi. Posta in continuazione foto in bikini su Instagram per mostrare il suo super corpo. E lo fa con una tale assidiutà da far venire voglia di cliccare unfollow! Soprattutto perché pratica pochissima attivià fisica, ha un metabolismo che va alla velocità della luce e si concede vizi e stravizi.

Una cosa, però, dobbiamo ammetterla: che piaccia o no, oggettivamente ha un fisico da fare invidia. Dal solco verticale sulla pancia diventato un tormentone durante l’estate 2015 (per averlo servono tanti addominali per scolpire la fessura e zero pancetta), al lato b perfettamente tondo. Come fa? In realtà, a quanto pare, non fa. Nel senso che è quasi tutto merito di Madre Natura.

Partiamo dalla sua routine alimentare:

COLAZIONE: uno dei suoi posti preferiti per fare colazione è Blacktop Coffee dove prende caffé e una sorta di brioche che si chiama kouign-amann.

PRANZO: mangia un’insalata o un sandwich. Quando lavora si serve al catering ma facendo molta attenzione perché è facile esagerare con tutte quelle cose buone.

CENA: Emily ama la carne. Quindi non la vedrete mai cibarsi di sola insalatina. Come ha rivelato ad Harper ‘s Bazaar America cerca comunque di avere un’alimentazione bilanciata e che le dia energia. Se esce a cena fuori, un ristorante di sushi è il suo place to be. Adora i ricci di mare.

IL SUO STRAPPO ALLA REGOLA: un cupcake una volta ogni tanto.

SPORT: per quanto riguarda il capitolo sport, ebbene sì, lei è fortunata di natura. Non segue una vera e propria schedule e si allena nel tempo libero tra camminate e lezioni di yoga.

LA SUA MOSSA VICNENTE: non essere troppo severa con se stessa. Mangiare healthy tutti i giorni è impossibile, ma controllare gli ingredienti sì.