Come gustare il tè con i cinque sensi

Non sempre vi prestiamo la giusta attenzione, eppure, durante la degustazione di un tè sono chiamati in causa tutti e cinque i nostri sensi. Ciascuno di essi svolge un ruolo preciso e insieme concorrono a generare quell’atmosfera speciale che caratterizza ogni meticolosa cerimonia del tè.

Soprattutto il rituale orientale di degustazione, poi, non prescinde mai dall’aspetto meditativo legato alla tasting experience: ogni gesto nasconde un significato particolare che può stimolare pensieri interiori e generare interessanti emozioni. Avete voglia di scoprirli? Ecco alcuni suggerimenti sensoriali da mettere in atto ogni volta che vi appresterete a gustare un buon tè.

VISTA

Osserva il tè che hai di fronte. Di che colore è? Il livello di limpidezza permette di guardare attraverso? Ci sono residui sul fondo e, in tal caso, di che forma e grandezza sono? Quanto contrasta la tazza che lo contiene con il liquido all’interno? Ruotala lentamente: la lieve oscillazione del tè lascia residui sul bordo della tazza? Porsi tutte queste domande (e cercare le risposte) aiuterà ad allenare la capacità di analisi e ricerca dei dettagli.

TATTO

Tocca lentamente con le dita l’esterno della tazza, inclusi i contorni e le eventuali differenze di materiale. Prendi la tazza comodamente tra le mani. Cerca, quindi, di tenerla in modo diverso, senza far fuoriuscire il liquido all’ìnterno, per esempio appoggiando la base sul palmo della mano. Come varia la percezione del peso della tazza? Quali muscoli del braccio senti maggiormente coinvolti in questa azione?

UDITO

In silenzio, versa il tè nella tazza e ascolta lo scorrere dell’acqua. Che associazione di immagini ti riporta alla mente il lieve fluire del liquido? Ripeti l’operazione anche più volte.

OLFATTO

Avvicina il naso al di sopra della tazza e annusa il profumo. L’olfatto è il più primordiale fra i nostri sensi, nonché diretto attivatore del sistema limbico, quello che regola emozioni e memoria. Che fragranze riesci a percepire? E che tipo di ricordi riemergono dalla tua mente di fronte a queste sensazioni olfattive?

GUSTO

Prendi piccoli sorsi cercando di portare il tè verso il retro della lingua. Consenti al sapore di raggiungerti, anche se non riesci a darne subito una definizione. Che gusti riesci a scoprire, poco alla volta? Noti anche altre sensazioni all’interno della bocca? Com’è il liquido: delicato o corposo?

Fra le tante varietà di tè, una delle più utilizzate per le esperienze di tea tasting e la meditazione è quello verde. La presenza di flavonoidi e catechine, antiossidanti naturali, lo rendono peraltro una bevanda preziosa per la pelle delle donne, alla quale dona elasticità e forza. In più, essendo altamente diuretico, favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso.