Perdere peso mangiando di più: le 5 regole d’oro da seguire!

”Vado in palestra ma non dimagrisco”. Quante di noi hanno detto e sentito pronunciare questa frase? Quando questo succede, c’è sicuramente qualcosa che dobbiamo rivedere: non durante l’allenamento ma a tavola. L’80% del lavoro infatti lo fa l’alimentazione e non l’alzare qualche peso in palestra. Come rimediare al problema? Ecco i 5 consigli per perdere peso mangiando di più!

Perdere peso mangiano di più: ecco i 5 consigli per non vanificare tutti i tuoi sforzi durante l’allenamento!

1) Da evitare in maniera assoluta lo sport del “salto dei pasti”. Privandoti di uno dei pasti in particolare quelli principali della giornata non farai altro che rallentare solamente il tuo metabolismo ottenendo così l’effetto opposto a quello desiderato. Da preferirsi invece è l’aggiunta di spuntini salutari tra i pasti!

2)Occhio ai nemici subdoli! Pane e pasta ai nostri occhi possono non sembrare una trasgressione,mentre sono i principali nemici della nostra dieta in quanto consumati in quantità ben superiori rispetto ai dolci. Che cosa mangiare al loro posto? Sostituisci alla pasta il riso o meglio ancora la quinoa e invece che il pane opta per le gallette.

3)Non eliminare nessun macronutriente! Uno degli errori più comuni è quello di cercare di eliminare dai pasti uno dei macronutrienti principali, con effetto di rallentare il metabolismo. Insomma, non escludere nulla dalla tua dieta”

4)Pianifica i pasti. Non improvvisare i tuoi pasti ma pianificali e meglio ancora preparali con anticipo prima della scuola o del lavoro. Così facendo saprai resistere alla tentazione del junk food dell’ultimo minuto ed eviterai attacchi di voracità isterica.

5)Sgarra ogni tanto. Un giorno alla settimana concediti gli sfizi (sempre senza esagerare) che non ti sei concessa durante gli altri giorni. In questo modo la tua dieta non ne risentirà ma avrà l’effetto contrario: regalerà un boost metabolismo e questo migliorerà il tuo umore, evitandoti di farti percepire la dieta come una galera.