Spesso i chili in più dipendono da una serie di cattive abitudini serali: comportamenti molto comuni dalla cena in poi, che rischiano di minare la linea, o di ostacolare ogni proposito di dieta. Evitarli, però, non è complicato: non si richiedono particolari rinunce, basta prestare un po’ di attenzione alla lista di cattive abitudini che fanno ingrassare.

1. Il dolce dopocena. Anche quando si è sazi, c’è sempre spazio per il dolce. Il dessert dopo la cena è una religione per alcune persone. Il problema sono gli zuccheri: non è un mistero che i dolcificanti artificiali siano dannosi per la linea, si accumulano nei tessuti e sono difficili da smaltire. La sera è proprio il momento peggiore in cui assumere zuccheri: meglio farlo la mattina, con una giornata di moto davanti che aiuterà a bruciarli.

2. Mangiare davanti alla tv. Un’altra abitudine molto diffusa è il consumo di cibo (spesso poco sano) davanti a un film o a un programma televisivo. Mentre l’attenzione viene catturata dallo schermo, è molto complicato rendersi conto di quanto realmente si stia mangiando. Trovarsi in una situazione statica e assumere calorie extra, senza controllo, è l’errore più grande che si possa commettere se si vuole mantenere.

3. Bere alcolici. Il principio è lo stesso che spinge a evitare i dolci: non bisogna consumare qualcosa che fa ingrassare in un momento della giornata che non prevede occasioni per smaltirlo. L’alcol contiene una notevole quantità di calorie, che nei cocktail si aggiungono a bevande zuccherate: un pericolo raddoppiato per la nostra linea.

4. Saltare la cena. Un’abitudine abbastanza diffusa è quella di saltare la cena. Ma rinunciare a uno dei pasti principali ci renderà soltanto più affamati e nervosi durante la serata, con il rischio poi di inghiottire qualsiasi cosa capiti a tiro. Senza contare che far passare troppo tempo tra un pasto e l’altro può rallentare il metabolismo.

5. Andare a dormire troppo tardi. Chi va a dormire tardi e si sveglia presto non fa certo un favore alla sua linea. Un sonno insufficiente influisce sul funzionamento di alcuni ormoni, come la grelina, portandoci ad avere più fame e consumare più cibo durante il giorno.