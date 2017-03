Come ritrovare il benessere grazie agli infusi

Come iniziare la settimana se non dal nostro benessere? Attraverso i rituali che ci permettono di vivere in modo sano ed equilibrato conciliando corpo e mente.

Se state vivendo un periodo di stress, senza riuscire a conciliare gli impegni quotidiani con i doverosi momenti di relax, il mio consiglio è quello di iniziare a fare una vera e propria “cura” a base di infusi o più comunemente conosciuti come tisane.

Le tisane sono degli infusi a base di erbe o spezie, i cui componenti offrono al nostro organismo un determinato beneficio, motivo per cui oggi vi voglio consigliare tre diversi tipi di infusi di cui non potrete più fare a meno.

COMFORTING tea di Aveda

Si tratta di un infuso di erbe biologiche a base di radice di liquirizia, foglie di mente piperita, finocchio dolce e basilico (se leggete il mio blog e mi seguite sui social sapete benissimo che cito spesso questo brand di cui sono ormai dipendente). Questo infuso unisce il piacere di tutti i sensi, vi conquisterà prima con il suo profumo di menta e liquirizia per poi soddisfare il palato ed infine portando benessere a tutto l’organismo, favorendo la diuresi e la digestione.

Aveda è infatti un brand che punta molto sull’ayurveda, ovvero la tradizionale medicina indiana che consiste nell’assunzione di sostanze erboristiche naturali, massaggi a base di olii e pratiche di rilassamento come lo yoga.

FIT BERRY – Body Detox 28 Giorni di Fittea

Si tratta di un detox tea dalle proprietà disintossicanti, è infatti consigliato berlo quotidianamente per 28 giorni e i risultati che otterrete sono: metabolismo più veloce nell’eliminazione dei grassi, conseguente perdita di peso, pelle più radiosa ed energia da vendere grazie ad ingredienti come il ginseng e il thè verde. Chiaramente per ottenere questi risultati, dovrete abbinare uno stile di vita sano, quindi del regolare esercizio fisico e una corretta alimentazione!

Ad ogni modo sul loro sito web troverete tantissime varianti, che soddisfano davvero tutti i gusti, io al momento adoro il Fit Berry e i benefici sono assolutamente garantiti!

Una chicca davvero sfiziosa è che, a seconda del detox-set che scegliete, vengono venduti anche gli appositi accessori per la preparazione del thè, davvero carini e comodi per portare il vostro infuso con voi durante la giornata, comodo no?

Fresh Mind di YOGI TEA

Un altro brand che dagli anni ’70 si occupa di infusi ayurvedici è Yogi Tea.

Oggi vi consiglio Fresh Mind da assumere dopo una lunga e faticosa giornata, quando i pensieri non vogliono proprio lasciarvi tranquille e continuano indisturbati ad occupare la mente in un vortice continuo. Grazie ai suoi ingredienti come la scorza di cacao, la menta piperita, la cannella, lo zenzero e tanti altri, questo infuso aiuta ad allontanare le tensioni accumulate in maniera totalmente naturale, liberando lo spirito da inutili “zavorre mentali”. Possiamo così rimettere in ordine tutti i nostri pensieri e ritrovare la calma. Anche per quanto riguarda Yogi Tea la varietà di gusti è davvero ampia, pertanto troverete di sicuro la tisana più adatta ai vostri gusti e alle vostre esigenze.