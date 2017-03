I giorni in cui è meglio evitare la bilancia

Ebbene sì: ci sono giorni in cui conviene proprio dire addio alla bilancia! Per tenere sotto controllo il peso, infatti, bastano due pesate settimanali, eseguite al mattino appena sveglie e a stomaco vuoto, purché lontane da giornate non standard dal punto di vista alimentare, sportivo o rispetto al consueto stile di vita. Il rischio, infatti, è quello di riscontrare oscillazioni di peso fittizie, dovute a fattori il più delle volte temporanei e non a un vero e proprio aumento definitivo della massa corporea. Ecco, nello specifico, in quali casi il corpo tende a pesare “provvisoriamente” di più!

Il giorno dopo una cena molto abbondante

Se la sera prima avete cenato sostanziosamente oppure gustato una classica pizza, il giorno seguente meglio evitare di salire sulla bilancia: potreste riscontrare un aumento di peso da 1 a 2 chili! La ragione è da attribuire a una variazione della quantità di liquidi corporei (ritenzione) determinata dall’aver mangiato cibi contenenti molto sodio (la pizza è uno di questi), soprattutto se di solito si tende ad assumerlo in quantità regolare.

Il giorno dopo un intenso esercizio fisico

Succede: si pratica un’attività sportiva intensa e il giorno dopo si riscontra un aumento di peso dal mezzo chilo in su! È una reazione normale, dovuta alla reintegrazione di liquidi e carboidrati consumati durante l’attività fisica. Una variazione di peso protratta nel tempo, invece, sarà determinata dello sviluppo di una maggiore massa muscolare a dispetto di quella adiposa.

I giorni prima del ciclo

Sta per arrivare il ciclo e il corpo, nei giorni precedenti, registra un’alterazione ormonale. Gonfiore addominale, pesantezza, ritenzione idrica sono fenomeni tipici che possono determinare un temporaneo aumento di peso anche di 2 chili.

Il giorno dopo una giornata particolarmente stressante

Il ritmo intenso di una giornata psicologicamente pesante e carica di impegni può aver determinato un aumento di peso. Lo stress, infatti, richiede una reazione extra al corpo, il quale andando in modalità “sopravvivenza” rallenta il metabolismo e produce sostanze chimiche come il cortisolo, leptina e altri ormoni che favoriscono l’obesità (il grasso in questo caso si concentra soprattutto sull’addome). Molto banalmente, quindi, in una giornata in cui si è state sottoposte a stress, si potrebbe aver mangiato di più e soprattutto cibi dolci, per aumentare la quantità di energia e di serotonina, l’ormone dall’effetto calmante.

Il giorno dopo una notte insonne

Anche il sonno è un importante alleato del peso! Se non si dorme, infatti, il corpo entra in un livello di stress psicologico che influenza la biochimica e inizia ad accumulare peso, attivando una maggiore ritenzione e stimolando un maggiore bisogno di cibo. Obiettivo: generare più energia e proteggersi da possibili ripercussioni dovute alla stanchezza.

Il giorno dopo un lungo viaggio in aereo

Stare sedute per molte ore, si sa: è tra le cause principali della ritenzione idrica. Nel caso di viaggi aerei molto lunghi, per esempio, è facile che l’accumulo di liquidi si concentri soprattutto nella parte inferiore del corpo determinando il gonfiore di gambe e caviglie.