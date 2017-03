Siete stanche di mangiar sano e ottenere risultati minori delle aspettative sul fronte della linea? Il problema può avere varie cause: dalla mancanza di costanza, allo scarso movimento fisico. Una di queste, tuttavia, potrebbe essere il fatto di non essere a conoscenza delle grandi quantità di zucchero nei cibi sani, quello nascosto in alimenti che si credevano sugar-free. Il consumo eccessivo di zucchero, tra l’altro, oltre all’obesità, favorisce anche l’insorgere di problemi cardiovascolari, diabete e carie dentali.

Ecco, ad esempio alcuni alimenti ‘insospettabili’ in cui lo zucchero si nasconde:

1. Zucchero nei cibi: yogurt magro. Lo yogurt magro sarà anche privo di grassi, ma non di zuccheri. Si tratta certo di un ottimo spuntino, visto che contiene probiotici e proteine; ma la percentuale di zucchero è pari a quella di alimenti molto meno salutari. Sarà importante allora controllare sempre sulle etichette, ricordando che di solito lo yogurt bianco contiene una quantità di zucchero minore rispetto a quello alla frutta.

2. Zucchero nei cibi: passata di pomodoro. La passata di pomodoro, il condimento più usato nella dieta mediterranea, contiene zucchero. In questo caso, il dolcificante viene usato per contrastare l’acidità naturale del prodotto: un trucco utilizzato tanto nelle passate confezionate, quanto in quelle caserecce (anche se in questo caso in quantità più limitate).

3. Zucchero nei cibi: fiocchi di mais. I classici cereali immersi nel latte ogni mattino non sono poi così sani come si potrebbe credere, a causa dei livelli di zucchero che contengono. Anche in questo caso la raccomandazione è di controllare minuziosamente l’etichetta degli ingredienti prima dell’acquisto o del consumo scegliendo quelli che ne contengono in percentuale minore.

4. Zucchero nei cibi: frutta essiccata. La frutta essiccata è, in generale, un ottimo alimento. Gli zuccheri contenuti nella frutta sono naturali e mai eccessivi. Il problema nasce quando, per renderla più gustosa, vengono aggiunti altri generi di dolcificanti. Se quando acquistate leggete la dicitura ‘con zuccheri aggiunti’, sapete con cosa avete a che fare.

5. Zucchero nei cibi: gli alimenti light. Proprio loro: gli alimenti dietetici sono spesso pieni di zuccheri. Come nel caso dello yogurt, i grassi vengono eliminati o diminuiti, ma per dare sapore viene aggiunto lo zucchero. Controllare le etichette con gli ingredienti rimane sempre un valido consiglio.