Le crono-tisane

Cronobeauty e cronoalimentazione. Due ambiti rispettivamente della cosmetica e della dietetica basati su un principio pressoché unico: la convinzione scientifica che assumere determinati cibi e applicare certe creme in precisi momenti della giornata produca effetti diversi e potenziati. Il tutto basato sui cosiddetti ritmi circadiani, ovvero dei cicli che regolano tutte le funzioni dell’organismo, compresi sonno e veglia, metabolismo e ormoni.

CRONOBEAUTY

Il concetto alla base della cronocosmesi è che la pelle è un organo vivo che possiede un proprio orologio interno che ne regola le fasi di rigenerazione e protezione poiché, come tutto il corpo, è soggetta ai cosiddetti ritmi circadiani. Le cellule hanno un loro particolare schema di funzionamento, che raggiunge il picco di vitalità tra mezzanotte e le quattro del mattino e il punto più basso a mezzogiorno. Dunque la pelle non dorme mai: di notte ripara i danni giornalieri e necessita di prodotti che svolgano questo ruolo, antiossidanti, rigeneranti e più ricchi di principi attivi, mentre al risveglio deve riprendere i suoi ritmi, adattarsi all’ambiente e affrontare lo stress quotidiano grazie anche a trattamenti che proteggano da inquinamento, raggi UV e stress.

CRONONUTRIZIONE

Lo stesso concetto applicato all’alimentazione prevede l’abbinamento delle necessità nutrizionali ai ritmi circadiani durante le 24 ore della giornata. In pratica, è importante quello che si mangia ma anche quando lo si mangia, occorre sì assumere tutto come raccomandano i nutrizionisti, ma scegliendo i momenti giusti, in base alle variazioni metaboliche del corpo, così suddivise:

– Il mattino, in particolare tra le 7 e le 8, è un momento fondamentale della giornata poiché l’attività metabolica è al massimo e tutto ciò che viene ingerito viene massimamente assimilato. Gli ormoni come l’insulina, che controlla il livello degli zuccheri e il cortisolo, che influisce sul ritmo pressorio, in questo momento raggiungono il loro picco quindi è il momento ideale per consumare carboidrati e zuccheri.

– Tra le 12 e le 13 aumentano gli ormoni tiroidei che accelerano il metabolismo e impediscono ai grassi di accumularsi. Quindi a pranzo si ha necessità di carboidrati come pasta, riso, pane, patate da abbinare alle verdure o ai legumi, perché la tiroide per funzionare ha bisogno di energia.

– Tra le 19 e le 20 e fino alle 22 si innalza l’ormone della crescita e la somatostatina che stimola la crescita muscolare e la rigenerazione dei tessuti, dunque è favorito l’aumento della massa magra ed è il momento giusto per assumere proteine e limitare i carboidrati. È anche il momento in cui il corpo si prepara ad affrontare la notte e l’ideale sarebbe prendere delle tisane, ma non frutta, ricca di zuccheri che vengono facilmente assimilati. L’unico frutto concesso è la banana, ricca di triptofano che concilia il sonno perché stimola la sintesi della melatonina.











CRONOTISANE

Non solo cibi e cosmetici, ma anche tisane, tè e infusi sarebbero da assumere in momenti determinati per un effetto più incisivo. Ecco come regolarsi, con l’aiuto di Pompadour e le sue linee adatte a ogni occasione e momento della giornata.

Mattino: occorre una carica di energia che può derivare da un infuso alla frutta.

Infuso con frutta al mattino: ricco di gusto, dal gradevolissimo profumo di mora e lampone, è l’ideale per accompagnare la prima colazione anche dei più piccoli. Naturalmente dolce, è ottimo anche al naturale. Ibisco, rosa canina, mela, aroma di fragola e lampone, scorza d’arancia, bacche di sambuco.

Pomeriggio: una carica di energia ma anche una tisana antinfiammatoria alla curcuma per affrontare lo stress ossidativo cui è sottoposta la pelle durante la giornata.

Antinfiammatoria al pomeriggio: lo zenzero è una radice dal sapore piccante utilizzata da secoli in Asia ed è un alleato dello stomaco e della digestione. La curcuma, deliziosa e ricca di proprietà salutari per l’organismo, svolge un’importante azione depurativa ed è uno straordinario antiossidante e antinfiammatorio. L’abbinamento con miele e limone rende questo infuso ancora più piacevole e ricco di gusto.

Energetica e rigenerante: la tisana Rigenerante è ideale per ritrovare la carica e ripartire con nuova energia, grazie a guaranà, ginseng e tè verde, che stimolano il benessere mentale e la concentrazione. Si consiglia il consumo regolare di 2-3 tazze al giorno, associato ad un’alimentazione equilibrata e ad uno stile di vita sano.

Sera: prepararsi alla notte con una tisana o un infuso rilassante, ma anche aiutare la pelle a smaltire le scorie accumulate durante la giornata con una tisana antiossidante.

Antiossidante alla sera: la tisana Antiossidante è un vero concentrato di benessere, grazie a ingredienti come le preziose bacche di goji e açaì, la rosa canina e l’ibisco e alla vitamina C contenuta nella miscela. Si consiglia il consumo regolare di 2-3 tazze al giorno, associato ad un’alimentazione equilibrata e a uno stile di vita sano.

Rilassante alla sera: la combinazione tra la camomilla, riconosciuta per i suoi effetti rilassanti e lenitivi, e la melissa nota anch’essa per contrastare l’irrequietezza, rende questo infuso ideale per essere consumato in qualunque ora del giorno quando si sente la necessità di un momento di relax. L’aroma dolce della camomilla unito al sapore agrumato della melissa donano a questa bevanda un gusto fresco e piacevole.