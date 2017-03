E se la cromoterapia funzionasse anche nei regimi alimentari? Non è un’utopia ma è proprio il principio su cui si basa la dieta dei colori: secondo gli esperti, mangiare in relazione ai pigmenti colorati di frutta e verdura non solo aiuta a dimagrire, ma anche rimettere in forma l’organismo, proteggendolo da malattie e disturbi.

I colori della dieta

La Cromodieta, o dieta dei colori, si basa sul consumo di frutta e verdura suddivise in questi gruppi di colore: rosso, verde, viola/blu, giallo/arancio, bianco. Mangiando una porzione di ogni colore, si amplificano i benefici di un regime alimentare salutare, bilanciato e ipocalorico.

I pigmenti vegetali, che conferiscono il colore dei vari alimenti, hanno precisi effetti positivi sull’organismo.

Colore rosso

È il colore di fragole, barbabietole, ciliegie, pomodori, peperoni, ribes, etc, cioè frutta e verdura ricchi di carotenoidi e antocianine, metaboliti che svolgono una forte azione antiossidante, alleati del benessere e della prevenzione dei tumori alla pelle e alla prostata. Svolgono un’azione anti-invecchiamento e protettiva per gli occhi. In generale, verdura e frutta rossa aumentano il metabolismo (e quindi, il dimagrimento) e riequilibrano la glicemia. Attenzione, in quantità eccessive possono causare ansia e agitazione.

Colore verde

La frutta e gli ortaggi verdi (kiwi, zucchine, asparagi, carciofi, salvia) sono ricchi di clorofilla, una vera miniera di antiossidanti, di magnesio e polifenoli che aiutano a rinforzare le ossa, i denti e la vista e di altre sostanze utili per prevenire molti tipi di tumore e l’aterosclerosi. In gravidanza aiuterebbero lo sviluppo prenatale. Per di più riducono l’appetito, aspetto molto utile per chi soffre le restrizioni alimentari.

Colore viola/blu

È il colore di mirtilli, melanzane, more, patate blu, radicchio, fichi, etc, cioè frutta e ortaggi ricchi di antocianine e vitamina C, quindi potenti antiossidanti, che in particolare proteggono i vasi del sistema circolatorio, quindi riducono il rischio di malattie cardiovascolari. Hanno effetto benefici anche sul tratto genito-urinario e sulla memoria, oltre a contrastare l’aterosclerosi.

Colore giallo/arancio

Mandarini, arance, peperoni, zucca, carote, mele… chi più ne ha, più ne metta: sono alimenti ricchi di Beta-carotene e vitamina C, dunque importantissimi per rafforzare il sistema immunitario, quello circolatorio e per la difesa di patologie da stress. La loro azione antiossidante, inoltre, aiuta a prevenire i danni dell’invecchiamento e funge da supporto a una buona circolazione sanguigna. Contengono anche vitamine A e B, oltre alla C, flavonoidi, carotenoidi e beta – carotene che prevengono le malattie degenerative e favoriscono l’abbronzatura.



Colore bianco

Finocchi, fagioli, aglio, cipolla, cavoli: frutta e verdura di colore bianco sono ricchi di potenti antiossidanti (quercetina e i flavonoidi), polifenoli che contrastano l’invecchiamento cellulare e che agiscono come agenti antitumorali. I vegetali di questo colore sono particolarmente ricchi di micronutrienti: sali minerali, soprattutto potassio e fibra alimentare. Hanno proprietà depurative, che regolano il colesterolo, e sono ricche di antoxantine e polifenoli, che migliorano la circolazione e la pressione, riducendo il rischio di ictus.