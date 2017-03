Chiunque conosce l’importanza delle proteine, un elemento fondamentale che il nostro corpo deve acquisire tramite l’alimentazione. La loro funzione più nota è la formazione e il mantenimento dei muscoli e hanno un’importanza tale che necessitano di essere assunte quotidianamente. Il problema è che cibarsi ogni giorno degli stessi alimenti proteici (fossero anche appetitosi come il pollo alla griglia) alla lunga può stancare. Ecco allora dieci idee per spuntini proteici sani e originali:

1. Insalata di pollo, avocado e yogurt greco. Semplicissima da preparare è l’insalata di pollo, avocado e yogurt: fate cuocere il pollo, tagliatelo a pezzetti, tagliate l’avocado a cubetti e completate il piatto versandoci un po’ di yogurt greco.

2. Uovo sodo e guacamole. Un abbinamento forse un po’ insolito, ma molto gustoso è quello fra uovo e guacamole. Le uova sono una grande fonte di proteine a cui la salsa può donare freschezza e sapore. L’avocado, elemento principale della salsa, è uno tra i pochi frutti ricchi di proteine.

3. Ceci tostati. Uno snack proteico, gustoso anche per un aperitivo fatto in casa sono i ceci tostati. Sciacquateli, metteteli su una teglia con un filo di olio extravergine di oliva e fateli tostare in forno per circa 30 minuti.

4. Spuntini proteici: yogurt magro e frutti di bosco. Uno spuntino elementare è quello fatto con yogurt e frutti di bosco: mescolate una confezione di yogurt bianco magro con mirtilli e lamponi per una merenda proteica e antiossidante.

5. Salmone affumicato e fette integrali. Il salmone è un alimento proteico, antiossidante e ricco di omega 3. Associatelo alle fette biscottate integrali (croccanti e piene di fibre) per uno spuntino ideale.

6. Frittata con tonno e verdure. Un’altra ricetta che vede le uova in primo piano è quella della frittata tonno e verdure. Arrotolate la frittata farcendola con tonno in scatola (altrettanto proteico) e verdure a scelta (insalata, zucchine, melanzane… ).

7. Bresaola e fiocchi di latte. I fiocchi di latte sono un formaggio fresco magro e molto proteico. Avvolgeteli in fettine affettate di bresaola per uno snack fresco e gustoso.

8. Fesa di tacchino grigliata. Lo spuntino d’eccellenza per gli sportivi è la fesa di tacchino, carne magra e molto nutriente, grigliata. Fate grigliare le fette e conditele soltanto con un po’ di limone e origano.

9. Muesli con frutta secca. Un muesli con mandorle, nocciole, avena e yogurt magro è uno spuntino rapido da preparare e molto completo. Oltre alle proteine dello yogurt sono presenti anche i grassi insaturi.

10. Spuntini proteici: tofu. La più importante fonte di proteine vegetali è il tofu: uno spuntino a base di questo alimento è l’ideale per vegetariani o vegani. Mangiatelo condito o abbinato a contorni, visto che assorbe i sapori degli alimenti che gli stanno vicino.