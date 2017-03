Avete mai sentito parlare di pseudocereali o finti cereali? Questa categoria di alimenti racchiude i semi, o i chicchi, di 3 piante: la quinoa, l’amaranto e il grano saraceno. Il nome con cui sono definiti deriva dalla loro somiglianza nutritiva coi comuni cereali, dai quali si differenziano, principalmente, per il fatto di non essere graminacee. Una caratteristica molto interessante del triumvirato è la completa assenza di glutine; questo li rende particolarmente adatti alle persone celiache, ma anche alle persone a cui, semplicemente, il glutine crea qualche disturbo.

I semi, o i chicchi, di quinoa, amaranto e grano saraceno, vengono utilizzati cuocendoli come pasta, usandoli come ingredienti nelle zuppe o traendone una farina. Questi alimenti hanno la caratteristica di essere supernutrienti; il loro contenuto di proteine, infatti, è notevolmente superiore rispetto a quello dei classici cereali. A renderli unici è anche la presenza di tutti gli amminoacidi essenziali, in particolar modo nella quinoa, rendendoli ottimi sostituti della carne in tavola; sono, infatti, utilizzati a questo scopo nella cucina vegana e vegetariana.

Rispetto ai classici cereali, i pseudocereali sono anche più bilanciati: possono vantare un maggior contenuto di fibre e un minor contenuto di carboidrati. Anche i grassi sono in quantità maggiore, ma trattandosi di grassi insaturi non dobbiamo preoccuparcene troppo, in quanto necessari al nostro corpo e non dannosi per la salute.

I vantaggi non finiscono qui. I finti cereali contengono vitamina C, vitamina E e, in particolar modo, vitamine del gruppo B, necessarie per un corretto funzionamento del fegato, del sistema nervoso e per il processo metabolico nell’assimilazione di lipidi e proteine.

Anche i sali minerali non mancano e la loro distribuzione è ciò che più differenzia i 3 alimenti. La quinoa è ricca di ferro, che rafforza il sistema immunitario, migliora l’aspetto della pelle ed è utile contro stanchezza e spossatezza. L’amaranto, invece, contiene calcio; un elemento che rafforza le ossa e i denti, oltre a stimolare l’assorbimento delle sostanze nutritive. Nel grano saraceno, infine, si trovano fosforo, potassio e magnesio; l’ideale per migliorare la memoria, trovare energie e combattere i gonfiori.