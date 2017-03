Per dire addio ai chili di troppo uno dei regimi alimentari più conosciuti è la dieta ipocalorica, ma davvero sappiamo di cosa si tratta? Quali benefici può avere oltre alla perdita di peso? E i rischi? I pareri non sono unanimi, su una cosa però concordano gli esperti, questa dieta deve essere prescritta da un dietologo o un nutrizionista e va monitorata, non basta fare un semplice taglio delle calorie.



Come funziona

Il principio della dieta ipocalorica è piuttosto semplice, consiste nel diminuire la quantità di calorie che si assumono quotidianamente avendo però cura di garantire all’organismo la quantità e la varietà di nutrienti necessari per un’alimentazione sana. È una dieta bilanciata fatta su misura per la persona e valuta quelle che sono le necessità giornaliere del singolo, stabilendo il suo stile di vita e di conseguenza di quante calorie ha bisogno.

Opinioni negative

Non tutti sono fan della dieta ipocalorica. Si tratta infatti di un regime alimentare che attribuisce troppa importanza alle calorie contenute negli alimenti rispetto alle loro qualità nutrizionali e una volta che si smette di seguire la dieta, se non si seguono una serie di accorgimenti (dieta di mantenimento), si rischia di riprendere i chili persi vanificando gli sforzi fatti. Questo regime alimentare può portare inoltre a mancanza di energia, stanchezza e perdita muscolare.

Opinioni positive

La dieta ipocalorica se seguita per un periodo di tempo medio-lungo, a seconda di quanti chili si devono perdere, porterà agli obiettivi prefissati. Può essere considerato un modello alimentare di base da cui partire per rendere più sana la propria alimentazione ed è una dieta più sicura rispetto ad altre in quanto prescritta da uno specialista. Il dimagrimento inoltre è graduale e non repentino.

Per chi è indicata

La dieta ipocalorica è indicata per le persone in sovrappeso, scopo primario di questo regime è infatti quello di dimagrire. Ci sono però anche dei vantaggi secondari, come la riduzione del colesterolo, della glicemia e della pressione arteriosa. Un regime ipocalorico è consigliato anche per le donne in menopausa, in questo periodo infatti viene meno l’azione degli estrogeni e si assiste a un rallentamento del metabolismo. La dieta però deve sempre essere equilibrata e associata a dell’attività fisica.