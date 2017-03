Marzo: i gesti green alleati del benessere

Marzo è il mese della rinascita, del ritorno del buonumore e anche di alcuni buoni propositi, dopo quelli di inizio anno. È anche il mese che induce a guardarsi di più allo specchio, perché primavera significa anche cambio armadio e passaggio ad abiti più leggeri. Dunque comincia quella che ormai siamo abituati a conoscere con il termine di remise en forme, un programma che prevede purificazione, snellimento, detox di viso e corpo, in grado di liberare dalle tossine accumulate e far perdere, eventualmente, qualche chilo.

Per le appassionate di green style, primavera è anche sinonimo di rinascita perché il risveglio della natura offre maggiori spunti, a cominciare dal cibo, dalla possibilità di stare di più all’aria aperta, di sperimentare nuovi sport. Qui vogliamo fare un elenco di cose che potete fare per uno stile di vita più green e per un aiuto all’organismo in chiave booster.

1. Mangiare più frutta e verdura. Certo, in primavera si ha la possibilità di sperimentare una dieta più verde, più ricca di vegetali perché maggiori sono le varietà a disposizione. Secondo il Rapporto Italia 2017 appena reso noto da Eurispes in Italia cresce il numero di consumatori accorti e critici, attenti al Made in Italy e alla stagionalità dei prodotti alimentari. Ben l’84,4 per cento degli italiani, infatti, fa attenzione ad acquistare frutta e verdura e altri alimenti di stagione, mentre la popolazione di vegani è triplicata in un anno, passando dall’1 per cento dell’anno scorso al 3 per cento attuale. Il 74,1 per cento ama il made in Italy, mentre il 75,4 per cento è attento alle etichette.

2. Seguite la moda del momento, ovvero le Plant Waters, le bevande a base di linfa vegetale, già amatissime dalle star americane e che si aggiungono all’acqua di aloe e di cocco, che hanno spopolato negli ultimi mesi. Le bevande a base di linfa sono ricche di sali minerali, saccarosio, aminoacidi e ormoni vegetali. Tra le più diffuse, i succhi di betulla e di acero. La prima, considerata idratante e drenante perché ricca di potassio e antiossidanti, favorisce l’eliminazione delle tossine ed è considerato un efficace anticellulite. Il succo d’acero è un rimineralizzante che aiuta la rigenerazione cellulare, quindi un efficace anti-age naturale, oltre a depurare e disintossicare l’organismo.

3. Nuovo superfood, la polvere di erba di grano, wheatgrass powder, è una bevanda di culto negli Stati Uniti, recentemente riscoperta dalle solite star. Venne scoperta dal cuoco di Google nel 1999, alla ricerca di un alimento che aiutasse la creatività e infondesse energia. È considerata come una tra le piante più ricche di principi nutrienti e benefici, come ben spiegato dall’Hippocrates Health Institute: circa 50 grammi di succo di erba di grano possiedono l’equivalente nutrizionale di cinque chili dei migliori ortaggi biologici e crudi. Ad esempio, forniscono il doppio della quantità di vitamina A delle carote ed un maggiore contenuto di vitamina C delle arance! Oltre naturalmente all’intero spettro di vitamine del gruppo B, così come calcio, fosforo, magnesio, sodio e potassio. È una fonte completa di proteine, che fornisce tutti gli amminoacidi essenziali.

4. Un ulteriore strumento di purificazione proviene dalle alghe e in questo momento si registra il successo della chlorella, una micro-alga dal forte potere disintossicante, perfetta per eliminare tutte le sostanze tossiche dall’organismo, compresi metalli pesanti e scorie accumulate derivate da inquinamento e pesticidi. È una sorta di spazzino naturale del corpo perché è in grado di individuare chiaramente le sostanze chimiche da eliminare. Questo grazie all’alto contenuto di clorofilla che, insieme ai carotenoidi ead altri antiossidanti, riduce i radicali liberi Alcuni studi hanno anche dimostrato che è un efficace snellente. Si può aggiungere agli smoothie o alle zuppe.

5. Maschere e prodotti a base di carbone attivo o vegetale sono uno degli ultimi beauty trend, perché efficaci come antiossidante e depurativi, soprattutto della pelle. Utilizzate il carbone come detergente per il viso e sotto forma di mask depurativa della pelle.

6. Se la cosa non vi convince, cominciate la giornata con un più classico cocktail alcalinizzante a base di acqua tiepida, limone e zenzero.

7. Golden latte: una delle ultime manie wellness è una specie di latte, appunto, a base di curcuma, addizionata a latte vegetale non zuccherato più olio di cocco, zenzero, pepe nero, miele e cannella. Se il mix appare del tutto improbabile, berlo sarà considerato una delle cose più trendy dell’anno in corso. La curcuma è alla base di tutta la medicina popolare hawaiana e da secoli viene utilizzata nella Ayurveda per le sue virtù preventive e terapeutiche.

8. Pare che l’olio di cocco stia per essere battuto dall’avocado, insieme al Dragon Fruit, ricco di anti-ossidanti e vitamina C e all’aglio nero, altrettanto prezioso in funzione anti-age.

9. In ambito beauty, questo si traduce nell’utilizzo di prodotti per il corpo e i capelli a base naturale. Ad esempio, quando ci si lava i capelli basta scegliere uno shampoo o una linea hair care come Invati di Aveda, a base di una miscela di erbe ayurvediche in grado di potenziare cute e capello.