Mangiare frutta a volontà non è un problema: si tratta di un alimento che non fa ingrassare e, anzi, aiuta a dimagrire e a stimolare la diuresi. Assumere frutta fa sicuramente bene, ma è possibile che un consumo eccessivo possa portare a gonfiori addominali, specialmente nelle persone più sensibili. Ecco allora come limitare nei vostri regimi alimentari la frutta che gonfia la pancia

In generale, i problemi di rigonfiamento addominale sorgono quando si consumano cibi ad alta capacità fermentativa, comunemente conosciuti con l’acronimo FODMAP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols). Questi alimenti vengono assorbiti molto poco e lentamente dall’intestino, permettendo alla flora batterica di proliferare e farli fermentare. I risultati sono la distensione addominale e la produzione di gas, classiche cause del gonfiore.

Diverse varietà di frutta rientrano nei FODMAP. In particolare, alcuni contengono fruttosio, fruttani e polioli, che sono rispettivamente monosaccaridi, oligosaccaridi e alcoli degli zuccheri.

Quali sono, nello specifico, i responsabili? In primis il fruttosio, che è contenuto in mele, pesche, pere, cocomeri, ananas, cocco e ciliegie. Gli alimenti ricchi di fruttani sono invece pesche bianche, cachi e certa frutta secca, come i pistacchi. I polipoli, invece, sono contenuti in albicocche, more, prugne e avocado.

Se la schiera di frutta che gonfia la pancia è molto nutrita, altrettanti sono i “safe-fruit”: i frutti da consumare senza alcun pensiero. In questo gruppo rientrano agrumi, banane, tutti i frutti di bosco (escluse le more), melone, pompelmo e uva.

L’effetto varia da persona a persona: alcuni individui non riscontrano problemi particolari dal consumo di questi cibi, altri, più sensibili, vanno incontro ai sintomi descritti. Il consiglio non è di rinunciare completamente alla frutta, ma di stabilire un limite e cercare di non oltrepassarlo. Non è esatta, invece, la popolare credenza secondo cui i frutti non andrebbero mangiati vicino ai pasti: l’orario della giornata in cui si assumono fruttosio, fruttani e polioli non fa alcuna differenza.