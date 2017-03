Frullati detox e maschere viso fai da te a base di frutta!

Con l’avvicinarsi della primavera riscopriamo il piacere e i colori della frutta , non solo per mangiarla ma anche per creare dei gustosi frullati detox da abbinare a delle maschere viso fai da te.

Mangiare frutta e bere acqua aiutano l’organismo a stare meglio oltre che ad aver una bella pelle, luminosa e idratata. La frutta è buona da mangiare ma fa bene anche al corpo! Perché allora non approfittare dei benefici della frutta per un doppio uso? Vi propongo due ricette di frullati e maschere per il viso a base di frutta, che potrete replicare direttamente a casa vostra!

I frutti verdi – come la mela verde e il kiwi – hanno importanti proprietà depurative e sono ideali come ingredienti per un frullato detox!

Ho preso due kiwi maturi e due mele verdi, una volta tagliati a cubetti li ho messi nel mixer insieme a dello zenzero fresco, qualche cubetto di ghiaccio, due cucchiaini di succo di limone e due bicchieri d’acqua!

In meno di 5 minuti ecco pronto un fresco frullato ai frutti verdi.

E per il nostro viso?

Con la mela verde possiamo creare un’ottima maschera idratante.

Prendete la polpa di una mela, per il viso ne basta una, rendetela cremosa, amalgamando e passando la polpa, se avete la pelle secca e sensibile aggiungete metà cucchiaino di miele, per la pelle mista e grassa aggiungete mezzo cucchiaino di argilla verde o bianca, e stendetela sul viso. lasciatela in posa per 5-10 minuti e risciacquate con acqua fresca. La vostra pelle avrà un delizioso profumo di mela e apparirà più luminosa!

Anche con il kiwi si possono creare delle ottime maschere nutrienti e impacchi per il viso. Basterà spremere un kiwi e aggiungere un cucchiaino di miele o di yogurt magro, oppure una semplice crema idratante ed ecco pronta una maschera rigenerante per il viso, da lasciare in posa per 15 minuti.

Una seconda combinazione frullato/maschera molto gustosa è a base di frutti rossi, ricchi di anti-ossidanti.

Per il mio frullato detox ho preparato una tazza di fragole, una di mirtilli e una di lamponi, ho aggiunto qualche fogliolina di menta fresca e zenzero fresco, ho frullato tutto nel mixer aggiungendo qualche cubetto di ghiaccio e due bicchieri d’acqua.

Ed ecco pronto da assaggiare un freschissimo frullato !

E con la frutta che avanza?

Procuratevi un vasetto di yogurt bianco e mettetelo nel frullatore con una manciata di more, lamponi e mirtilli: aggiungeteci due cucchiaini di miele e il succo di due fette di limone.

Frullate tutto e otterrete la base per la vostra maschera: se volete dare alla vostra maschera anche un effetto esfoliante, unitevi un cucchiaio di zucchero di canna. Spalmate la maschera sul viso

e lasciatela riposare per circa 10 minuti: quindi risciacquate con acqua tiepida. L’effetto scrub eliminerà le cellule morte, facendo ritornare la vostra pelle luminosa. Il miele e lo yogurt avranno una funzione nutritiva della pelle che dopo questa maschera sarà liscia e morbida!

Non resta che provarle !

Per vedere il tutorial dei due frullati detox vi lascio il video!