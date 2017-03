Dopo le festività di Natale ci siamo ripromesse di cominciare la dieta, ma poi è arrivato Capodanno, l’Epifania e infine Carnevale… Insomma per rimetterci in forma non possiamo aspettare che passino tutte le feste. E, proprio perché siamo ormai proiettati alla primavera e alla bella stagione, ecco 5 alimenti per drenare ed eliminare la ritenzione idrica.

Frutta : fragole e ciliegie: Protagoniste della bella stagione, oltre ad essere buone, sono ricche di vitamina C e favoriscono l’espulsione di liquidi e tossine. In estate preferite le pesche, le albicocche e le angurie.

Verdure: carciofi e spinaci: Anche queste verdure sono ricche di vitamina C e di acqua e possiedono delle virtù antitumorali.

Té Verde: Non è una novità che il tè verde sia non solo antiossidante ma anche un ottimo drenante. Aiuta a ridurre la ritenzione idrica e stimola la circolazione sanguigna. E’ uno di quei riti pomeridiani (eventualmente da consumare anche a colazione) da non perdere!

Cereali: Consumate cereali integrali ed evitate le farine bianche e raffinate. Fette biscottate, pane, pasta, riso, farro, orzo e altri cereali non raffinati sono ottimi perché riducono l’assorbimento dei grassi e aumentano il senso di sazietà.

Zenzero: Lo zenzero svolge un’azione analgesica e anti congestionante, ma è ottimo anche per il sistema cardiocircolatorio. Tonifica i vasi sanguigni, stimola la circolazione e contrasta l’invecchiamento cutaneo. Fresco o in polvere, lo puoi utilizzare per fare in casa una tisana drenante insieme ad acqua, limone e miele. Fai bollire l’acqua insieme ad un pezzetto di zenzero (o un cucchiaino di zenzero in polvere) ed una fettina di limone. Fai raffreddare ed aggiungi un pizzico di miele. E’ perfetta per drenare ma anche per contrastare le influenze di stagione.

Consigli per drenare ed eliminare la ritenzione idrica: Ricordati che per eliminare la ritenzione idrica occorre innanzitutto modificare la propria alimentazione e stare attenti a non assumere troppo sale, bere almeno due litri al giorno e cercare di mangiare almeno 5 volte al giorno frutta e verdura. Riducete anche il consumo di carne rossa e i formaggi. Assumete le proteine mangiando soprattutto carni bianche, pesce e uova (qui una ricetta facile e light:petto di pollo alla mediterranea !)