Nell’universo dei regimi alimentari, la dieta dissociata è una tra le più seguite. Ma, come per ogni dieta, è necessario informarsi in anticipo sul suo funzionamento, sui benefici e le eventuali controindicazioni.

Storia della dieta dissociata

La dieta dissociata è stata ideata nei primi anni del Novecento dal dottor William Howard Hay: per questo motivo è anche conosciuta anche come la dieta di Hay.

Il principio di base della dieta dissociata

Questo regime alimentare viene scelto spesso per dimagrire e disintossicarsi, perché oltre a far perdere peso, migliora i problemi di digestione e il metabolismo. Il dottor Hay sosteneva che alcuni alimenti associati rallentassero la digestione e il metabolismo e ideò quindi una dieta in cui i gruppi di alimenti non devono essere mai mescolati, ma introdotti separatamente.

Come funziona la dieta dissociata

Questo regime alimentare non comporta limitazioni (tranne quelle suggerite dal buon senso) sulla quantità del cibo, ma vieta di assumere nello stesso pasto gli alimenti alcalini, cioè i carboidrati (pasta e pane) o gli amidi (contenuti nelle patate) e gli alimenti acidi, ovvero le proteine che si trovano in carne, pesce, uova e formaggi.

Le due varianti

Esistono due modi per seguire la dieta dissociata: quello classico, in cui se si mangiano carboidrati a pranzo, a cena si dovranno scegliere proteine, e quello più drastico, in cui si alternano giornate con pasti a base di soli carboidrati o di sole proteine. Questa seconda opzione è meno indicata, perché tra le linee guida della dieta dissociata si suggerisce di consumare i carboidrati entro le ore 16 e mai dopo le 19.

Gli alimenti vietati e le regole d’oro

Alcool e caffeina sono severamente vietati nella dieta dissociata; bisogna invece bere molta acqua, fino a 2 litri al giorno. È preferibile però non assumere troppi liquidi prima e durante i pasti, perché potrebbero diluire il succo gastrico e rallentare la digestione. Bisogna anche limitare il consumo di grassi, preferendo i cibi a base di farine integrali ed evitando invece quelli più raffinati. Semaforo verde invece per la verdura, che può essere tranquillamente associata sia alle proteine che ai carboidrati e anche alla frutta, sia come snack che in forma di centrifugati e succhi. Vanno sempre rispettati i tre pasti al giorno (colazione, pranzo e cena) con 3-4 ore di intervallo tra uno e l’altro. Il più sostanzioso dev’essere il pranzo, consumato fra le ore 13 e le 16; la cena non dovrebbe mai prolungarsi dopo le 20.

I pro e i contro della dieta dissociata

La dieta dissociata è molto utile per perdere qualche chilo e, soprattutto, per disintossicare l’organismo e favorire una digestione regolare. Non è consigliato seguirla per periodi prolungati, perché a lungo andare potrebbero insorgere squilibri nutrizionali, come un eccesso di carico proteico che può danneggiare fegato e reni. La dieta dissociata non è indicata per chi ha problemi di cellulite, perché l’apporto di carboidrati concentrato in alcuni pasti innalza il livello di insulina, favorendo l’accumulo di grassi. Sempre a causa dei picchi d’insulina, la dieta dissociata è assolutamente sconsigliata a chi soffre di diabete.

In ogni caso, è sempre meglio rivolgersi prima al medico o al nutrizionista.