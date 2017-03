Uno dei problemi estetici più fastidiosi per le donne è la cellulite, un accumulo di tessuto adiposo che può essere dovuto a varie cause: eccessiva attività ormonale, ritenzione idrica, problemi circolatori, stress, cattiva alimentazione e vita sedentaria. Questo fenomeno della pelle colpisce sia persone sovrappeso che persone magre ed è un inestetismo che causa disagio soprattutto nella stagione estiva.

Le armi che abbiamo a disposizione per contrastarla sono efficaci soprattutto se combinate: trattamenti di bellezza, massaggi, attività fisica e alimentazione. In quest’ultimo ambito, gli alleati sono alcuni cibi di origine vegetale che in una dieta anticellulite possono aiutare molto grazie alle loro caratteristiche. Così, in aiuto della pelle liscia e tonica arrivano le piante.

Banane e mango per la circolazione

Le banane e il mango, ad esempio, migliorano la circolazione perché sono molto ricchi di potassio. I problemi circolatori infatti sono una delle fonti di accumulo di tessuto adiposo e questi frutti possono aiutare a prevenirlo o a diminuirlo.

Mele e carote per la pelle

Per proteggere e rafforzare la pelle sono ottimi anche gli spinaci, le mele e le carote. Un discorso particolare riguarda la papaya, un eccezionale antiossidante che aiuta il corpo a riparare le lesioni cutanee. Inoltre la papaya, così come banana e mango, contiene quantità notevoli di potassio e migliora la circolazione.

I kiwi per il collagene

La verdura e la frutta ricche di vitamina C, come gli agrumi, i kiwi o i cavoli, hanno l’effetto di stimolare la produzione di collagene, la proteina principale del tessuto connettivo che può aiutare a riempire le depressioni della pelle tipiche della cellulite.

Asparagi e cipolle contro la ritenzione idrica

Infine, altri alimenti da assumere sono quelli che stimolano la diuresi. Una buona idratazione, è la prima arma contro la ritenzione idrica (una delle principali cause del problema), ma anche contro il gonfiore. Spazio quindi ad asparagi, sedano, angurie, meloni e cipolle: il menù anticellulite è al completo.