Accelerare il metabolismo in 3 step

Se c’è una cosa che mi capita spesso di sentire parlando di dieta con ragazze e donne di tutte le età è: “Sono a dieta, mangio poco, faccio attività fisica, eppure non perdo un grammo” .

Ecco, quest’affermazione è tipica di chi sta cercando in tutti i modi di dimagrire, ma nessuno è quello giusto. Perdere peso, infatti, non è affatto facile, occorre tranquillità, impegno e soprattutto la capacità di scegliere bene cosa mangiare e cosa no.

Non basta semplicemente salutare la cioccolata e le patatine fritte, nè mangiare solo frutta e verdura, ma bisogna mangiare tutto in piccole dosi, variando bene i cibi.

E se nonostante ciò non riesci a dimagrire allora significa che hai un metabolismo lento, segui questi 3 step per accelerare il metabolismo e finalmente iniziare a dimagrire.

Aumenta le proteine: Per accelerare il tuo metabolismo devi innanzitutto aumentare il consumo di proteine nella tua dieta, quindi via libera a carne, pesce e uova.

Bilancia i carboidrati: Occorre poi prestare attenzione alla quantità di carboidrati, infatti solo riducendo le quantità di carboidrati riuscirai a ridurre il senso di fame e quindi a dimagrire.

Attenzione però ridurre i carboidrati non significa affatto eliminarli, ricordiamo infatti che per un’ alimentazione sana ed equilibrata tutti i componenti devono essere consumati secondo le giuste dosi e l’assenza di uno di essi può causare danni alla salute. Non scherziamo quindi con la salute!

Bere tanto lontano dai pasti: Molto molto importante, infine, è bere tanto lontano dai pasti.

Apportare la giusta idratazione al nostro corpo, infatti, riduce il senso di sazietà e contribuisce al dimagrimento.