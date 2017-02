Vi siete mai sentite completamente scariche dopo periodi particolarmente intensi? Così esauste che nemmeno recuperare il sonno perduto vi ha dato sollievo? Probabilmente siete state messe KO dallo stress; tra lavoro, preoccupazioni e mancanza di riposo, è sempre in agguato. La lista di problemi che periodi del genere possono creare è pressoché infinita; motivo per cui è importante conoscere il nemico e ricorrere a contromisure mirate. Ecco quindi alcuni consigli su come evitare gli effetti negativi dello stress.

Gli effetti negativi dello stress

Se si viene sottoposte a stress in modo pesante e prolungato il corpo reagisce in vari modi. Ogni persona sviluppa sintomi diversi; ad esempio, c’è chi inizia a soffrire di mal di pancia o chi, al contrario, subisce periodi prolungati di stitichezza. Altri effetti piuttosto comuni sono mal di testa, eruzioni cutanee, reflusso gastrointestinale o, addirittura, depressione. Tra gli effetti meno frequenti, ma non meno indesiderabili, ci sono il peggioramento degli stati d’asma e l’infertilità (sia per uomini che per donne). Attenzione, quindi, a non prendere mai sottogamba questo stato negativo.

Particolarmente noto è l’aumento di appetito che si viene a creare sotto stress, spingendo spesso le persone ad abbuffarsi per affogare le ansie. Il risultato? Il tipico aumento di di peso repentino; sarà capitato anche a voi di vedere amiche o conoscenti cambiare qualche taglia in poco tempo a seguito di eventi negativi.

Come evitare gli effetti negativi dello stress

Ma come limitare questa piaga? Esistono varie possibilità-salvagente a cui aggrapparsi per annullare, o almeno limitare, gli effetti negativi.

Prima di tutto, si può imparare a controllare la respirazione. Ogni tanto cercate di far caso a come respirate, un respiro corto e rapido non permette un’ossigenazione adeguata. Provate a fermarvi, controllare il modo in cui inspirate ed espirate, e fare in modo che entrambe le fasi siano abbastanza lunghe e profonde. Un corso di yoga potrebbe esservi molto utile in tal senso; vi aiuterebbe, tra l’altro, a sciogliere i muscoli: un’altra azione efficace per combattere lo stress.

Una contromisura importantissima è adottare una corretta alimentazione. Un corpo in salute subisce meno gli effetti negativi del nemico. Mangiare bene previene molti malanni e rende il fisico efficiente. Ricordatevi di bere tanta acqua per depurare il corpo da tutte le tossine che lo stress produce e per mantenervi idratate. Anche il potassio è una buona risorsa, assumetelo attraverso alimenti come le banane e vi aiuterà a regolare la pressione (che può essere sballata dallo stress).

Infine, cercatevi un hobby o delle valvole di sfogo. Dedicatevi ad attività che vi distolgano dalla routine quotidiana e che catturino la vostra attenzione: praticate uno sport, imparate a suonare uno strumento, dipingete, fate escursioni, imparate a recitare. Qualunque cosa sia in grado di attirare il vostro interesse e darvi soddisfazioni vi potrà aiutare in modo decisivo!