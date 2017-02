Dieta 2017: 3 consigli utili per perdere peso

Sei alla ricerca del metodo giusto per dimagrire in tempi record, vero? Vorresti perdere quei chili di troppo accumulati negli ultimi tempi ma ancora non sai come agire, giusto? Hai sentito parlare di dieta 2017 ma non sai di cosa si tratti?

No worries! Oggi ti svelerò come dimagrire velocemente con una mini-guida formata da 3 consigli utili e efficaci per perdere peso ed acquisire tonicità.

Consiglio numero 1: il perdiodo detox

Quando decidi di perdere peso o cambiare la tua alimentazione (consulta sempre un dietologo!) concediti prima un periodo detox, un periodo disintossicante.

Per 3 giorni depura il tuo organismo evitando cibi solidi e preferendo tè detox, centrifughe e acqua. Lo so, è faticoso, ma vedrai subito i risultati! Qui scopri una dieta detox

Se ti stai chiedendo quali centrifughe scegliere e come realizzarle ti consiglio di preferire un’estrattore ad una centrifuga e di aggiungere sempre uno spicchio di zenzero, fa miracoli!

Non ami sbucciare frutta e verdura in casa? No worries! Ordina online i centrifugati Dietox, sono davvero ottimi e sostituiranno i tuoi pasti.

Veniamo ora al tè detox, in commercio ne esistono davvero migliaia ma quello con cui mi sono trovata meglio è in assoluto Fittea. Altrimenti potete provare Tiny Tea Teatox, Bootea Teatox, Pure Detox, Skinny Coffee Club.

Consiglio numero 2: l’alimentazione per la dieta 2017

Una corretta alimentazione è fondamentale per perdere peso velocemente. Non smettere di mangiare (perderai peso ma lo riaccumulerai prestissimo!), prediligi una dieta bilanciata ed evita i carboidrati dopo le 17.00 pm.

Qui ti fornisco un esempio di dieta equilibrata (con cui io sono riuscita a dimagrire facilmente!)

Consiglio numero 3: fitness

Ultimo ma non per importanza: il movimento fisico! Se vuoi perdere peso la prima cosa a cui devi pensare è il movimento fisico, solo così riuscirai a perdere peso nei punti giusti!

Se non ami la palestra (come me) qui ti svelo come allenarsi a casa e, dopo ogni allenamento reintegra le energie perse con una buona dose di proteine.

Se non ami ingurgitare quintali di carne e uova prova Fit Vanilla di Natural Mojo, io mi trovo benissimo e, oltre a fare benissimo, placano anche quel senso di fame post-allenamento.

E gli esercizi da fare? Quali sono i migliori? in questo breve video ti do tanti consigli utili

Alla prossima!