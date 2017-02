Detox Tea: perdere peso con gusto

La Primavera è alle porte, questo vuol dire che la nostra tanto amata e desiderata estate sta per arrivare, ma con lei purtroppo arriva anche il momento di rimettersi in forma per la tanto invece odiata prova costume. Un’accurata attività fisica e a un’alimentazione sana molte volte però non bastano, ecco perché oggi voglio parlarvi dei Detox tea. I Detox Tea ci aiutano a disintossicare il nostro corpo da tossine, liquidi in eccesso, bruciare i grassi più velocemente, avere una pelle più sana e a ridurre la cellulite, tutto in maniera sana e gustosa.

Fittea Body Detox programma da 14 o 28 giorni, contiene ingredienti selezionati che aiutano a bruciare grassi e sostengono il tuo metabolismo. Vitamine ed antiossidanti aiutano un sano sistema immunitario ed aumentano il benessere. Inoltre, questo tè favorisce un aspetto brillante e radioso. Prezzo 16,90€ e 20,90€ Tiny Tea Teatox programma da 14 o 28 giorni, con le sue proprietà pulisce il sistema digestivo favorendo così la riduzione del peso, della cellulite e la sensazione di gonfiore. Prezzo 25€ e 37€

Bootea Teatox programma da 14 o 28 giorni, è un tè dimagrante dai mille benefici. Brucia calorie e grassi, favorisce la digestione, migliora la salute della pelle, regola i livelli di zuccheri nel sangue e tanto altro. Prezzo 23,99€ e 41,99€

Pure Detox 28 giorni, vi aiuta a liberarvi delle tossine in eccesso e a depurarvi. Lo psillio è miracoloso per la digestione, l’estratto di carciofi aiuta il fegato e il dente di leone aiuta a combattere i sintomi della spossatezza. Prezzo 29,99€

Skinny Coffee Club 28 giorni, è l’ideale per coloro che cercano di perdere peso senza rinunciare al gusto del caffè. E’ gustoso, biologico e progettato specificamente per aumentare il metabolismo e bruciare i grassi. Prezzo 29,55€

Adesso quindi non abbiamo più scuse e non ci resta che alzarci dal divano e iniziare la nostra battaglia.

Veronica Giuffrida