È possibile eliminare lo zucchero dall’alimentazione e sentirsi pieni di energie? Sembra strano ma questo è ciò che accade. Parliamo dello zucchero bianco (quello raffinato) che consumato in eccesso (a volte anche senza accorgercene) diventa un problema per il peso che aumenta e anche per l’organismo. Una vita senza zuccheri sembra impossibile, ma non è proprio così.

Zucchero uguale energia, ne siamo sicuri?

Quest’equazione per anni è stata portata avanti da un’iconica pubblicità anni ‘80. Se parliamo dello zucchero bianco, le cose non stanno proprio così: più se ne consuma e meno l’organismo sarà capace di mantenere alte le riserve di energie. Ed ecco i cali di zuccheri che ci colgono all’improvviso. Meno zucchero raffinato vuol dire maggiori energie.

Pelle, cuore e organismo ci ringrazieranno

Eliminare lo zucchero dall’alimentazione ha diversi benefici. Oltre a dire addio a qualche chilo di troppo, il cuore e il fegato funzionano meglio; inoltre l’aspetto della pelle migliora, perché aumenta la produzione di elastina e collagene. Altro segno più vicino alla voce sonno: la qualità del riposo si innalza di livello e questo aiuta a sentirci più belle e in armonia con noi stesse.

Alimentazione anti-stanchezza

Se molti studiosi ripetono con regolarità che il consumo dello zucchero non fa bene, dobbiamo anche sapere cosa eliminare. La prima accortezza è quella di stilare una lista della spesa precisa e poi di andare al supermercato a stomaco pieno: in questo modo molto del junk-food non ci tenterà affatto. Poi occorre leggere le etichette nutrizionali: se sono presenti gli zuccheri tra i primi ingredienti, molliamo subito la presa. Altra buona abitudine è quella di controllare gli ingredienti dei cibi “senza zuccheri” a volte sostituiti da dolcificanti. Pasta, riso e pane non devono sparire, ma devono essere consumati senza esagerare. Ovviamente il top è sceglierli integrali. Non esageriamo poi con la frutta: fa sicuramente bene, ma senza eccedere.

Cosa eliminare dalla dispensa

Per vivere una vita sugar free è bene non consumare zucchero bianco, merendine confezionate, bibite gassate e succhi di frutta, soprattutto se le etichette ci confermano la presenza di poca frutta e di troppo zucchero. Meglio l’acqua, che ci depura e idrata. Un’altra cosa da eliminare è la fretta: non si cambiano abitudini in pochi minuti, occorrono almeno due settimane.