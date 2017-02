Oggi voglio parlarvi di quello che mangio per tenermi in forma. Seguire un’alimentazione corretta è fondamentale sia per le donne in sovrappeso sia per quelle normo peso. Ogni dieta deve essere personalizzata da un nutrizionista sulla base di parametri ben precisi. Per questo motivo vi consiglio vivamente di non seguire piani alimentari “fai da te” ma di farvi seguire da chi di dovere.

Io ad esempio mi sono rivolta al dietista Dott. Ivan Lurgo. Il mio obiettivo era quello di mantenere il mio peso corporeo aumentando la massa magra a discapito di quella grassa. Di seguito l’esempio di cosa mi ha consigliato di mangiare in una giornata “tipo”:

Colazione:

- 30 gr di fiocchi di mais (o riso soffiato)

- 200 ml di latte di riso (o uno yogurt di soia)

- 15 gr di mandorle (o noci)

- caffè

- una tazza di infuso di the verde, tisana al finocchio, tisana per la regolarità intestinale

Spuntino:

- un frutto fresco 150 gr

Pranzo:

- 70 gr di pasta senza glutine (o riso)

- 100 gr di carne bianca o pesce

- verdure libere

- un cucchiaio d’olio EVO

Spuntino:

- un frutto fresco 150 gr

- una tazza di infuso di the verde, tisana al finocchio, tisana per la regolarità intestinale

Cena:

- un falso primo (passato di verdura senza patate e legumi)

- 150 gr di pesce

- verdure libere

- un cucchiaio d’olio EVO

Dopo cena:

- una tazza di infuso di the verde, tisana al finocchio, tisana per la regolarità intestinale

Oltre a seguire questo tipo di dieta mi alleno tre volte alla settimana in palestra per circa un’ora e mezza. La prima ora eseguo esercizi di tonificazione prevalentemente a corpo libero, per la mezz’ora successiva faccio cardio sul tapis roulant (pendenza 5.5. velocità 5.5).

Per ottenere risultati ciò che conta di più è la costanza, perciò fatevi prescrivere dal vostro dietista un’alimentazione corretta che possa piacervi e che non sia difficile da seguire a lungo termine. Trovate uno sport che vi appassioni e se non siete delle “atlete” una camminata di almeno 40 minuti a passo sostenuto in giro per negozi può essere un’ottima alternativa alla palestra!

Un bacio ragazze e alla prossima dritta fitness! :-*