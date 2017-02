Anche se si è in forma, può capitare di avere un po’ di pancetta, e sono proprio quei pochi (2-3) chili di troppo localizzati sull’addome a rovinare l’armonia del corpo. Niente panico, con la dieta pancia piatta è possibile sgonfiarsi e ottenere un giro vita sottile.

Se conosci la causa, è più facile combatterla

Alla base della famosa pancetta, più che un reale accumulo di chili, ci sono vari fattori da considerare, tra cui un’alimentazione sbagliata e un eccesso di sedentarietà. Anche lo stress, inoltre, può contribuire a uno stato d’ansia che fa gonfiare la pancia.

Parola d’ordine: sgonfiare

L’alimentazione va rivoluzionata, cercando di evitare gli alimenti che fermentano e di scegliere quelli che aiutano a sgonfiare. È quindi necessario aumentare il consumo di cibi ricchi di fibre, preferire le verdure cotte a quelle crude, limitare il consumo di legumi ed eliminare (o ridurre drasticamente) cibi lievitati e bevande gassate. Via libera anche alle tisane drenanti e detox.

Cosa mangiare

Semaforo verde per alimenti anti-gonfiore che apportano pochi grassi e calorie, favoriscono l’eliminazione di liquidi in eccesso e aiutano il corpo a mantenere una muscolatura tonica: uova, pollame e carni magre, pesce (soprattutto al vapore o alla griglia), verdure a foglia verde, cavoli, porri, tuberi (ravanelli e carote), finocchio e asparagi; tutti i tipi di frutta poco zuccherina e ricca di acqua come arance, pompelmo, ananas, mele, pere, kiwi.

Cosa evitare

Semaforo rosso per tutti i cibi che possono fermentare, far gonfiare la pancia e favorire la ritenzione idrica: tutti gli insaccati e salumi, fritture, salse, pasta e riso raffinati, i prodotti da forno, alcuni tipi di verdure che potrebbero produrre gas a livello intestinale (cavoli, peperoni e talvolta i pomodori), formaggi molli acidi (per esempio, stracchino e ricotta), legumi, yogurt e in generale tutti i cibi con zuccheri, compresi i succhi di frutta, le merendine, i dolci, le caramelle.

Consigli alimentari extra

Per avere una pancia piatta, oltre a seguire le indicazioni alimentari, sarebbe utile mangiare a orari regolari e dedicando il giusto tempo al pasto. Mangiare in fretta provoca infatti ingestione di aria, che gonfia la pancia, così come le gomme da masticare.

Pro e contro

La dieta pancia piatta è adatta a chi non ha grossi problemi di peso ma solo un po’ di pancetta. In Rete se ne trovano tanti esempi, che promettono il ventre piatto in pochi giorni: sono quelle da evitare, perché dopo poco tempo il problema si riproporrebbe.

Meglio cambiare progressivamente abitudini alimentari e aumentare l’attività fisica, utile non solo per modellare il corpo, ma anche come anti-stress.