Se ci tenete a seguire una buona alimentazione, il termine ‘antiossidante’ sicuramente vi suonerà familiare. Gli alimenti antiossidanti contengono sostanze chimiche che contrastano il processo di ossidazione cellulare, e quindi, l’invecchiamento dei tessuti. I responsabili di questi processi negativi sono i radicali liberi, molecole che il nostro corpo produce in autonomia o a causa di stimoli esterni (ad esempio stress, fumo, inquinamento e alcol). Queste molecole sono spesso anche alla base di alcune malattie tumorali e degenerative. Avrete forse capito, quindi, che si sta parlando di alimenti con efficaci proprietà anti-age e antitumorali.

Quali sono gli alimenti antiossidanti?

In generale sono quelli contenenti vitamina C, vitamina E, polifenoli, i carotenoidi e le antocianine. Tra i più efficaci in assoluto ci sono i frutti rossi. Mirtilli, lamponi, ribes, more, fragole e soprattutto la melagrana, sono grandi dispensatori di polifenoli e antocianine. Questi frutti, oltre all’effetto antitumorale e anti-age, rappresentano un’ottima difesa contro le malattie cardiovascolari.

I polifenoli sono contenuti in gran quantità anche nella guava e nel kiwi. Questi frutti sono ricchissimi anche di vitamina C, persino più degli agrumi (gli integratori di vitamina C per eccellenza). Questo li rende antiossidanti fenomenali, oltre che preziose armi nella prevenzione di malanni e influenze.

I carotenoidi sono presenti in tutti gli alimenti vegetali di colore arancione, in particolare carote e zucche. Questo pigmento è particolarmente utile per preservare la vista e la salute degli occhi. E’ infatti dimostrato come i cibi che lo contengono siano indicati per prevenire le cataratte. Anche le alghe, nonostante siano spesso di colore verde, ne sono particolarmente ricche.

Il salmone, che è un alimento supernutriente, aggiunge all’effetto antiossidante anche quello antinfiammatorio grazie all’astaxantina, un particolare carotenoide che acquisisce dalle alghe di cui si nutre. Si dice che una dieta ricca di questo pesce sia la principale responsabile della bellissima pelle delle donne nordiche… Tentar non nuoce!

La vitamina E, infine, è un antiossidante particolarmente utile per preservare la salute di pelle e capelli. I cibi che la contengono in grandi quantità sono semi e frutta secca. Consigliati in particolar modo i semi di girasole e il germe di grano. Mentre per quel che riguarda la frutta secca, è una buona idea consumare quotidianamente qualche noce, mandorla o arachide (non salate).