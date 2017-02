La verità sulla Dieta Dukan Anticellulite di 2 giorni

Negli ultimi anni si è sentito tanto parlare della dieta di Pierre Dukan, il nutrizionista che con il “metodo forte” e iper-proteico ha aiutato i più motivati a prendere peso velocemente. Il suo obiettivo è sempre stato lottare contro l’obesità causa di molti malesseri. Condannato e demonizzato dai nutrizionisti, il suo regime si è evoluto dalla versione originaria con le 4 fasi (attacco, crociera, consolidamento, stabilizzazione) nel “metodo dolce” con La Dieta Dukan dei 7 Giorni, dalla maggiore varietà nutrizionale.

In progressione, infatti, dopo il primo giorno di sole proteine si poteva aggiungere un alimento alla volta, a turno verdura, frutta, pane, formaggio, farinacei fino ad arrivare alla domenica con un pasto di gala con «antipasto a scelta, piatto principale libero, dessert, un bicchiere di vino solo a condizione di non fare il bis».

L’ultima arrivata, la Dieta Dukan Anticellulite, è un metodo ancora più soft definito 2 + 5, cioè due giorni di sole proteine per perdere 2 chili immediatamente e 5 di regime libero. Con l’obiettivo di eliminare la ritenzione idrica, ridefinire le forme, tonificare e sgonfiare le gambe.

Le tre raccomandazioni suggerite per giocare “safe” sono di bere almeno due litri di acqua al giorno, fare una camminata di 20 minuti ogni giorno per ridurre ritenzione e rendere lo smaltimento adiposo più veloce e consumare «3 cucchiai di crusca d’avena al giorno, ricca di fibre dall’effetto saziante e riempitivo, di acido folico, minerali come magnesio e potassio, vitamina A e vitamina C», si legge nel comunicato stampa.

LA VERITÀ

«La Dieta Dukan Anticellulite per come è concepita permette davvero di perdere peso perché è ipocalorica. Ha un alto apporto di proteine, alle quali il corpo attinge per prendere energia, perché non viene fornito di zuccheri e carboidrati. Questo facilità l’attacco delle riserve di grassi, ci si sazia prima e fa mangiare meno», chiarisce Elisabetta Bernardi, nutrizionista biologa e autrice di diverse pubblicazioni, tra cui il Oggi cosa mangio: la dieta giusta per ogni fase della vita.

«Aiuta anche a sgonfiarsi nell’immediato, facendo perdere acqua e quindi due chili, ma se non si integrano bene gli alimenti nei giorni liberi c’è il pericolo disidratazione. Bisogna distinguere, però, tra una dieta anticellulite e una anti-ritenzione idrica, due cose del tutto diverse. La cellulite è un’infiammazione dei tessuti e per eliminarla non basta perdere liquidi, bisogna agire sulle cause dell’infiammazione, con l’attività fisica che stimola la circolazione sanguigna e la dieta giusta. In questo caso alimenti che possono aiutare sono sì le fibre, come l’avena, ma da sola non basta. Meglio assumerne di diverse varietà. L’ideale sarebbe, poi, nei due giorni in cui si mangiano solo proteine fare il pieno di quelle derivate dal pesce, ricche di oli con omega 3 dall’alto potere antinfiammatorio. In alternanza si possono mangiare carni bianche come pollame dalle protenine nobili, con aminoacidi che il nostro corpo non può sintetizzare».

«L’assunzione di vitamina C, nei giorni “liberi” è il secondo step da aggiungere. La vitamina C, presente negli alimenti freschi quindi non nell’avena che è secca, è un potente antiossidante e l’ossidazione delle cellule adipose è una causa della cellulite. Per assumerla è necessario consumare frutta e ortaggi nella quantità giusta. Di frutta sono necessarie almeno 3 porzioni da 150 gr, che equivalgono a 1 mela, 2 mandarini, 1 arancia, tre volte al giorno. Di ortaggi il minimo sono due porzioni al giorno, se cotti da 250 gr, se crudi, come insalata e pomodori, bastano 100 gr. I pomodori in particolare sono ottimi alleati anticellulite perché ricchi di licopene, un potente anti-radicali liberi».