Healthy food 2017. La curcuma: 10 ragioni per cui non possiamo più fare a meno di provarla

Per anni è stata prevalentemente considerata “quella spezia gustosa e colorata alla base del curry”. Ora, i risultati di recenti studi, eleggono la curcuma nuovo “super food”, confermando scientificamente le ragioni per cui, da oltre 4mila anni tale spezia viene comunemente usata in varie parti del mondo per il trattamento di un ampio genere di disturbi.

Appartenente alla stessa famiglia dello Zenzero (le Zingiberacee), la Curcuma è infatti un ingrediente base sia dalla medicina Cinese sia dall’Ayurveda, che ne sfruttano le proprietà anti infiammatorie e la usano per la cura di problemi digestivi ed epatici, malattie della pelle e ferite. Da sempre è pertanto riconosciuta come uno degli ingredienti naturali più efficaci per difendere la salute umana, grazie in particolare alla curcumina, suo componente principale, un polifenolo dalla numerose e potenti proprietà medicamentose, che lo rendono efficace nel trattamento e nella prevenzione di vari disturbi.

Qualche esempio? Eccone dieci fra i più comuni, inclusi alcuni meno noti, messi in luce dal Medical Center dell’Università del Maryland.

COMBATTE I RADICALI LIBERI

Grazie alla presenza di curcumina, la Curcuma ha una notevole azione antiossidante. È quindi in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi, responsabili dei processi di invecchiamento e pericolosi perché in grado di danneggiare le membrane delle cellule che compongono il nostro organismo.

MIGLIORA LE DIFESE IMMUNITARIE

Questa radice ha importanti proprietà antivirali che le consentono di contribuire al mantenimento delle difese immunitarie generiche e, in special modo, di quelle antiallergiche.

STIMOLA L’APPETITO

La curcuma può rivelarsi utile in casi di spossatezza e inappetenza, grazie alla sua capacità di stimolare l’appetito.

PROTEGGE L’INTESTINO

È essenzialmente consigliata per proteggere il fegato, la mucosa gastrica e le normali funzioni del tratto intestinale.

CONTRASTA LA COLITE ULCEROSA

La curcumina è attiva nei casi di colite ulcerosa. Questa malattia cronica del tratto digestivo presenta infatti sintomi che tendono ad andare e venire. Uno studio ha preso in esame tre gruppi di pazienti curati rispettivamente con curcumina, placebo e trattamenti medici convenzionali. A distanza di sei mesi, i pazienti trattati con curcumina hanno avuto un tasso di ricaduta significativamente inferiore rispetto a chi era stato trattato con il placebo.

CURA LE INFIAMMAZIONI OCULARI

Uno studio specifico ha evidenziato gli effetti benefici della curcumina nel trattamento di infiammazioni oculari come l’uveite, lasciando supporre che tale polifenolo possa avere il medesimo effetto dei corticosteroidi generalmente impiegati per il trattamento.

PERFEZIONA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA

La curcuma svolge una funzione di supporto nella produzione ematica e nel regolare la circolazione sanguigna, oltre ad essere coadiuvante delle funzioni cardiache e del sistema nervoso.

AGISCE DA ANTIDOLORIFICO NATURALE

Da sempre, questa spezia viene ampiamente utilizzata per la sua azione antidolorifica. È in grado di far passare, infatti, dolori articolari e infiammazioni di varia natura.

PROTEGGE IL SISTEMA NEUROVEGETATIVO

Gli effetti antiossidanti, anti-infiammatori e migliorativi della circolazione possono contribuire anche a prevenire malattie del sistema neurovegetativo, come l’Alzheimer, il Parkinson e la sclerosi multipla.

PUO’ AIUTARE A COMBATTERE CERTI TIPI DI CANCRO

I risultati degli studi che attestano le proprietà anti-tumorali della curcuma sono ancora in fase di sperimentazione. Tra i meriti della curcumina vi sarebbe infatti quello di aiutare a prevenire e trattare alcuni tipi di cancro, tra cui quelli alla prostata, al seno, alla pelle e al colon.

Non solo. In una regione dell’India in cui vi è un abbondante uso di questa spezia, sembra non esistano casi di tumore al pancreas. Esisterebbe, pertanto, una correlazione inversamente proporzionale tra consumo di curcuma e tumore.

CURCUMA, COME INTRODURLA NELLA PROPRIA DIETA?

Introdurre la Curcuma e i suoi potenziali benefici nella dieta quotidiana è più facile di quanto possa sembrare. Basta usarla come spezia per insaporire le proprie ricette: il sapore è delicato e si sposa bene con molti piatti a base di verdure, carne e anche con i frullati. Conviene usarla pura, perché la percentuale di curcuma contenuta nel curry non è tale da garantire un significativo apporto di curcumina.

