Sorseggiare una bella tazza di tè verde fa benissimo, e questo non è noto solo noi: questa bevanda è molto conosciuta in Cina e anche in Giappone, dove occupa un posto di rilievo nelle abitudini alimentari. La sapienza popolare prima, gli studi scientifici poi, sono tutti concordi nel certificare i benefici del tè verde. La dose ideale è di almeno tre tazze al giorno, possibilmente non zuccherato. Ma torniamo a parlare di proprietà benefiche: vediamone alcune assieme.

Pelle elastica e bella

Per avere un’epidermide impeccabile si possono usare creme e sieri. Ma si può fare qualcosa in più: consumare tè verde. La presenza di flavonoidi e catechine, antiossidanti naturali, permettono a questa bevanda, sia calda che fredda, di aiutare la pelle ad essere sempre elastica e forte: il té verde riesce ad agire in modo più profondo rispetto alla Vitamina E.

Bevanda magica per il controllo del peso

Il tè verde contiene le catechine, che favoriscono l’eliminazione dei liquidi: se abbinate alla teina, come in questo caso, stimolano il metabolismo. Bere tè verde fa salire il calore corporeo e quindi si bruciano più velocemente i grassi. Inoltre, riduce l’assorbimento degli zuccheri (e quindi dei grassi). Altamente diuretico, il tè verde favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Un’ottima bevanda anche per gli sportivi: se consumata abitualmente, chi si allena con costanza può vedere ottimi risultati in tempi ragionevoli.

Una cura tutta naturale

All’interno di una tazza di tè verde sono contenute tante proprietà benefiche per la bellezza e la salute. I livelli di colesterolo sono ben calibrati e quindi frenano l’insorgere di malattie cardiovascolari. La sua azione antibatterica contrasta i batteri del cavo orale e aiuta a prevenire la carie. E poi grazie al tè verde possiamo dire addio ai bruciori e all’acidità di stomaco!