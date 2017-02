Ogni volta che ci sediamo a tavola non dobbiamo solo soddisfare la pancia che brontola: occorre anche prestare attenzione all’effetto che l’indice glicemico di alcuni alimenti ha sull’organismo e sul fisico. Un’alimentazione eccessivamente ricca di carboidrati non è quella giusta, perché l’organismo rischia di assorbire troppo glucosio. Un’altra sgradita conseguenza potrebbe essere la comparsa delle odiose maniglie dell’amore. Vediamo come cambiare musica.

Carboidrati, veniamo a noi

Eliminare completamente i carboidrati non va bene perché contribuiscono all’energia di cui abbiamo bisogno. Se ne mangiamo troppi, però, potremmo sentirci affaticati: l’ideale sarebbe consumarne una porzione a pranzo o cena. La pasta deve essere cotta al dente perché ha un IG inferiore rispetto a quella molto cotta. Spaghetti o fettuccine? Orientatevi sui primi, perché realizzati con farina di grano duro. Altro trucco è quello di aggiungere delle proteine (come ad esempio un sugo al ragù) perché aiutano ad abbassare l’indice glicemico. Il riso è bene sceglierlo integrale. Pane: sì a quello a base di semola di grano duro e a quello integrale.

Patate lesse ma ….

Le adoriamo fritte, al forno o in padella ma in questo caso vanno bene bollite. A patto però di lasciarle raffreddare, affinché l’indice glicemico non si impenni.

Fibre, mai senza

Per avere un intestino sano e attivo non c’è niente di meglio delle fibre, che permettono di controllare il livelli di colesterolo e anche l’IG di quanto mangiamo.

Frutta secca: la amiamo perché …

Consumare ogni giorno della frutta secca con guscio consente di rallentare il processo che trasforma i carboidrati in zuccheri nel sangue. Bastano anche solo tre noci a fine pasto.

Lo zucchero della discordia

Eliminare completamente lo zucchero è per alcuni fantascienza, per altri solo molto difficile: proviamo a sostituirlo con quello integrale. Eliminiamo poi le bevande gassate e dolci: al posto dei succhi di frutta preferiamo una spremuta di arancia rossa, senza zucchero!

Miele, sì … anzi nì

Sono note le proprietà antibiotiche e energetiche del miele. Molte persone lo consumano al posto dello zucchero: non è sbagliato, a patto di abbinarlo ad alimenti integrali per abbassare l’indice glicemico.

Condimenti: non solo olio di oliva

Tutto il mondo ha riconosciuto l’olio extra vergine d’oliva come il re della tavola, ma non abusiamone. Ove possibile usiamo altre astuzie per dare sapore al cibo come l’aglio, il basilico, il rosmarino e il succo di limone. Sì alla curcuma nella fase finale della cottura di sughi e verdure. Per i dolci, la cannella è immancabile.