Vi sentite adeguatamente preparate sulle fibre alimentari? In breve: le fibre, fanno parte della struttura degli alimenti di origine vegetale e non vengono digerite e quindi, assorbite, dal corpo umano. Questo, come forse alcune di voi intuiranno, equivale ad avere senso di sazietà senza preoccuparsi in alcun modo dell’aumento di peso.

Le fibre non danno alcun apporto calorico o energetico, ma sono molto importanti per il nostro benessere. Tra i vari effetti benefici, velocizzano il transito di cibo nell’intestino, diminuiscono l’assorbimento di calorie e di sostanze dannose, regolarizzano la flora intestinale, abbassano il colesterolo e, in caso ce ne fosse bisogno, combattono la stitichezza.

Quali sono gli alimenti più ricchi di fibre? Innanzitutto bisogna dividere le fibre in solubili e insolubili: le prime sono quelle che aumentano il senso di sazietà, mentre le seconde sono quelle che accelerano il processo di smaltimento del cibo.

Le fibre solubili si trovano soprattutto nella frutta e nei legumi. Lenticchie, piselli, ceci e fave ne contengono in grande quantità, ma i legumi che ne sono più ricchi sono i fagioli borlotti e cannellini; meglio ancora se consumati crudi o secchi. Per quel che riguarda la frutta, potete orientarvi sull’avocado (consumato crudo), sulle pere o sui frutti di bosco come lamponi e ribes (a effetto antiossidante e ricchi di sali minerali). Ottima anche la frutta secca: in particolare mandorle e arachidi che possono contare su una grammatura di fibre davvero elevata.

Le fibre insolubili, invece, sono presenti nella verdura e nei cereali integrali. Nei secondi, specialmente, troviamo un apporto di fibre da capogiro. La crusca di frumento è l’alimento che in assoluto ne contiene di più, essendone composta per quasi la metà. Altri cereali con cui andiamo sul sicuro sono la segale, il mais, il frumento duro, la soia e l’avena. Verdure e ortaggi hanno percentuali di fibre minori rispetto ai cereali, ma comunque notevoli. Il miglior prodotto, in questo caso, è il carciofo (sia cotto che crudo), seguito a ruota da prezzemolo, cavolini di Bruxelles e finocchio crudo.