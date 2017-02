Come far durare una relazione? Il segreto è la prima colazione!

È il momento migliore per dedicarsi alla relazione, ancor più della classica cena “che rischia di trascinarsi dietro i pensieri accumulati durante il giorno”. Ecco perché la colazione del mattino può davvero diventare un momento cruciale della vita a due, un’opportunità per generare un “collante invisibile” infondendo benessere, buonumore e soprattutto un dolce e grintoso leit motiv che accompagni tutta la giornata!

Lo sostiene Valerio Celletti, psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, interpellato in occasione della campagna Io comincio bene, sostenuta da AIDEPI (l’Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane) e volta a promuovere il valore di una buona prima colazione.

“È molto comune tendere a vivere in attesa del futuro, mentre è importante donarsi quotidianamente”, evidenzia l’esperto. “Prendetevi tempo e riscoprite il piacere di stupirvi di piccoli gesti e attenzioni”.

Ma come dovrebbe essere una perfetta colazione a due?

A detta del nutrizionista e gastroenterologo Luca Piretta, quella ideale è a base di carboidrati (pane, fette biscottate, biscotti, prodotti da forno e cereali da prima colazione) perché “gratificano e danno energia”; latte “una bevanda base, ricca e nutriente” , frutti di bosco, come more, mirtilli, fragole e fragoline, che “hanno un effetto vasodilatatorio e agendo sulla microcircolazione possono aiutare anche l’eros” e infine cioccolato, perché “stimola gli ormoni del benessere e dà euforia”.

Ecco allora alcune semplici regole per nutrire al meglio la coppia, fin dal mattino!

Prima colazione insieme: il momento giusto per rallentare

Sempre di corsa, sempre distratti da mille impegni e pensieri. E invece… “Non viviamo la prima colazione come un momento di passaggio e non roviniamola con l’ansia da puntualità e scadenze!”, sottolinea Celletti. “Regalatevi tempo. Rallentate, concedetevi un momento di tranquillità e ritagliatevi ogni mattina uno spazio per essere voi stessi in coppia, ascoltandovi e ascoltando le vostre emozioni”.

Fidanzati, ognuno a casa sua? Organizzagli una colazione “a sorpresa”!

Se non vivete insieme, punta sull’effetto sorpresa: “Manda un invito al partner per iniziare insieme la giornata. Può andare benissimo un video messaggio o, per i nostalgici della carta, un biglietto o una lettera da recapitare la sera prima.” Cosa portare? “Scegli i tuoi prodotti preferiti: yogurt, biscotti, prodotti da forno e frutta di stagione. Punta sulla semplicità! Lui ha dei figli? Niente paura: basterà portare con sé quel che occorre per soddisfare tutti, con la promessa di ritagliarsi un momento solo per la coppia nel corso della giornata”.

A casa in due? Via libera alla colazione a letto!

“La colazione a letto è un’occasione per svegliare il proprio partner in modo caloroso, giocoso e sensuale”, evidenzia lo psicologo, “Ma il vassoio non si materializzerà da solo e uno dei due deve prendere l’iniziativa. Basta però davvero poco: puoi stupire il partner ricorrendo a un semplice trucco. Prepara tutto l’occorrente la sera prima: vassoio con scatola dei biscotti, fette biscottate, marmellate o creme spalmabili, tazze e posate. Al mattino basterà solo aggiungere del caffè e del latte e il gioco è fatto”.

Famiglia numerosa? La colazione spezza la routine

Per ritrovare l’intimità mattutina ritagliatevi, di tanto in tanto, un momento a due, prima che il resto della famiglia si svegli: “Rompere la routine è importante. Avere delle abitudini è positivo e i comportamenti che ripetiamo frequentemente in parte ci definiscono ma, ogni tanto, sforzarsi di cambiare abitudini serve a non correre il rischio di essere soltanto ‘genitori’ e ricordarsi chiaramente di quanto si abbia scelto di essere ‘una coppia’.”

Cereali, latte e frutti di bosco: la miglior colazione è gratificante ed energetica

Ma cosa portare a tavola (o sul letto) per una speciale colazione in coppia? “I carboidrati giocano sempre un ruolo essenziale, soprattutto al mattino – spiega Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo – Pane, fette biscottate, biscotti, prodotti da forno e cereali da prima colazione apportano zuccheri a lento rilascio che danno energia per tutta la mattina. Non solo: i carboidrati hanno anche un effetto gratificante, aspetto da non trascurare per una colazione a due”. È poi necessario inserire delle proteine: “Consiglierei il latte, è una bevanda ‘base’, ricca, nutriente, energetica e contiene Sali minerali”. E per finire, un frutto: “In alternativa alla classica mela o arancia, punta sui frutti di bosco: hanno anche un effetto vasodilatatorio e agiscono sulla microcircolazione”. Perfetti, quindi, per aiutare l’eros!

L’ingrediente in più? Il cioccolato

Se c’è voglia di rendere più goloso il menu, aggiungi il cioccolato. “Ha una serie di effetti benefici sul sistema nervoso centrale – spiega il nutrizionista – presenta infatti sostanze che determinano una sorta di euforia e stimolano ormoni del benessere come la serotonina e le beta endorfine, che danno piacere.” Via libera, pertanto a cacao da aggiungere nel latte, oppure a biscotti, prodotti di forno o cereali da prima colazione al cioccolato. Terza opzione: l’aggiunta di un cioccolatino alla vostra colazione preferita. Strappo alla regola concesso!