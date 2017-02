Per dimagrire bisogna fare movimento e mangiar bene, lo sanno tutti. Il problema sorge quando, nonostante gli sforzi, i risultati vanno molto a rilento. Senza ottenere soddisfazioni abbattersi è facile e il rischio è vivere la ricerca del peso-forma come una tortura. Non fate lo sbaglio di pensare che per voi non ci sia speranza o che il gioco non valga la candela: forse dovete solo prendere coscienza del fatto che state commettendo qualche errore che rallenta la marcia per il vostro obiettivo.

Ecco quali sono i più comuni:

1. Aver paura di sviluppare troppo i muscoli. Alcune donne limitano l’esercizio fisico per il timore di sviluppare un’eccessiva muscolatura e diventare poco femminili. Questa paura è completamente infondata. Non ci si ritrova culturiste da un giorno all’altro e, per sviluppare una muscolatura solida, è necessario sollevare regolarmente pesi notevoli. Lo sviluppo di massa magra è direttamente proporzionale alla riduzione di quella grassa: un valido motivo per variegare il proprio workout sia con esercizi cardio, sia con attività che rafforzino il tono muscolare.

2. Dimenticarsi di bere. Quando si cerca di dimagrire uno degli aspetti fondamentali è una corretta idratazione. Bere troppo poco è uno tra gli errori più comuni che le persone commettono. La quantità d’acqua di cui il corpo avrebbe bisogno in una giornata è attorno ai 2 lt; tra un impegno e l’altro, ricordatevi di berne un bicchiere una volta tanto. Se vi dimenticate facilmente, tenete sempre a portata di mano una bottiglietta d’acqua.

3. Non mangiare abbastanza. Mangiare troppo poco è un errore comunissimo, il corpo ha bisogno di calorie e, in caso di estrema necessità, le attinge dalla massa magra; questo vuol dire che diminuiscono i muscoli e non il grasso. Motivo per cui spesso si perde peso, ma rimane la pancetta. Inoltre, stare a stecchino rallenta il metabolismo mentre, per dimagrire nel modo giusto, un metabolismo corretto è essenziale.

4. Ripetere sempre gli stessi esercizi fisici. Una routine di allenamento, per essere più efficace, va variata una volta tanto. Ripetendo sempre e solo gli stessi esercizi, il corpo si abitua e i nostri sforzi diminuiscono di efficacia. Provate a inserire qualcosa di nuovo ogni 2 settimane, dei movimenti che facciano lavorare i gruppi muscolari con movimenti differenti.

5. Essere incostanti. Fare una settimana in cui seguite il vostro programma per dimagrire alla perfezione e trovare scuse per non seguirlo la settimana dopo, non vi porterà da nessuna parte. ‘Costanza’ è la parola chiave: tutte hanno giornate stancanti, impegni che minano la continuità e intoppi di varia natura, ma non deve essere una scusa per assentarsi dal proprio percorso. Imparate a essere disciplinate verso voi stesse e i risultati arriveranno più facilmente.