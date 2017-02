I giorni che ci separano dal 14 febbraio sono sempre meno: qualunque cosa abbiate in mente per la giornata di San Valentino, meglio depurarsi e farsi trovare in forma smagliante per il vostro partner. Potrebbe fare al caso vostro una veloce dieta detox, un regime alimentare che vi aiuterà a smaltire i liquidi in eccesso ed espellere le tossine accumulatesi a causa di stress o cattiva alimentazione. Tenete presente che la “Dieta detox San Valentino” non è equilibrata e andrebbe quindi seguita solo il periodo precedente l’occasione attesa e non come regime alimentare abituale.

Iniziate ogni giornata con un bicchiere di acqua tiepida e limone per stimolare la diuresi, depurare il fegato e rendere la pelle più luminosa. Ricordatevi sempre di bere molta acqua durante il giorno, sia per purificarvi che per rimanere sempre idratate nonostante la perdita di liquidi.

Il primo giorno, a colazione, scegliete una macedonia di frutta e uno yogurt magro. La grande quantità d’acqua presente nella frutta vi aiuterà a raggiungere velocemente i vostri obiettivi. A pranzo consumate un’insalata di verdure crude, mais e pollo. Sono inoltre raccomandati alimenti come sedano o finocchio, efficaci depuranti. Fate merenda con qualche noce o altra frutta secca per assicurarvi una riserva di energia adeguata e poi concedetevi una cena a base di pesce grigliato con contorno di verdure crude o cotte. Prima di dormire, bevete una tisana drenante (ad esempio al finocchio) o una tazza di tè verde.

Il secondo giorno fate colazione con dei fiocchi d’avena, che sono ricchissimi di fibre e uno yogurt magro. A pranzo mangiate un minestrone di verdure e fagioli, così da integrare anche le proteine nella vostra dieta. Per merenda è una buona idea un centrifugato di frutta o verdure: molto consigliati sono carote, mele, zenzero, sedano, limoni e cetrioli, tutti ingredienti con proprietà depurative. A cena integrate qualche carboidrato con un piatto di patate al forno o lesse e aggiungete ortaggi cotti come melanzane o zucchine. Prima di andare a letto, bevete ancora una tisana drenante o il solito tè verde.

Il terzo giorno fate colazione con yogurt magro, 2 o 3 noci e fiocchi d’avena. A pranzo mangiate una porzione di riso integrale con contorno di verdure al vapore: particolarmente indicati broccoli e cavoli, ricchi di vitamine e sali minerali. A merenda potreste provare dei frutti rossi, come mirtilli, lamponi o ribes: si tratta di alimenti ricchi di sali minerali e antiossidanti che donano lucentezza alla pelle. Cenate infine con tonno o salmone al naturale (sempre con contorno di verdure) e, come i giorni precedenti, prima di andare a letto bevete una tisana o del tè verde.