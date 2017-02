Scopri il fascino dello zenzero

Lo zenzero, una pianta dell’orto bella, buona, ma soprattutto utile al nostro organismo e al nostro corpo grazie alle molteplici proprietà benefiche e curative.

E’ una pianta asiatica che si può anche coltivare in vaso con qualche piccolo accorgimento. E’ conosciuta anche con il nome di Ginger e dalla sua radice, rizoma, si ricava una spezie pepata e aromatica quasi piccante con un leggero effetto frizzante che io sono solita aggiungere al mattino nei miei smoothies di frutta.

Da quando l’ho scoperto non riesco più a farne a meno. Rende gradevole il the, i concentrati e i succhi di frutta. Ha un effetto tonico, digestivo, stimolante e antinfiammatorio naturale oltre a contribuire ad abbassare i livelli di colesterolo.

Pensate che assunto regolarmente brucia i grassi e aumenta il metabolismo. Mio marito lo aggiunge tutte le mattine ad una tisana di acqua tiepida con succo di limone e miele biologico. Mentre quando mangio giapponese lo accompagno con i sushi bagnati di soia.

Lo zenzero inoltre è ricco di oli essenziali che lo rendono un forte alleato nella cosmesi per la cura della nostra bellezza. Per esempio contrasta le macchie della pelle oltre a nutrirla, lasciando il corpo tonico e levigato come la linea ai fiori di Zenzero di Nature’s dal tocco pungente e speziato.

Lo zenzero viene anche utilizzato nella preparazione di creme curative che rassodano e tonificano le zone critiche del nostro corpo rendendolo più bello e più sano, come la linea corpo alla Zenzero di Palmea.

Studi scientifici hanno dimostrato che lo zenzero è efficace contro la nausea, soprattutto in gravidanza. Fa molto bene all’apparato digerente favorendo la creazione della flora batterica. E’ un ottimo antinfiammatorio in stati influenzali in quanto stimola le difese immunitarie. Inoltre riduce il mal di testa e allevia i dolori articolari. Insomma una vera e propria panacea.

Possiamo inserirlo pertanto nella lista dei nostri elementi di bellezza e benessere? Direi proprio di sì!. Buon zenzero a tutti allora!

Angela Pavese

imperfecti.com