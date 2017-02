Dimagrire mangiando dolci: la dieta più golosa di sempre!

Ammettiamolo, il sogno di ogni donna non è trovare il famigerato principe azzurro, ma mangiare ininterrottamente senza ingrassare!

Arraffare dolcetti qua e là , divorare pizzette e mega piatti di pasta al ragù restando perfettamente in forma è il recondito sogno di ognuna di noi . Anche se, ahimè, non hanno ancora brevettato la dieta del buffet , tuttavia esiste un modo per dimagrire mangiando dolci !

Eh si, uno studio condotto dall’Università degli studi di Tel Aviv ha riscontrato come, a prima mattina, il nostro corpo necessiti di un ingente apporto energetico per affrontare la carenza di apporti nutrizionali notturni.

Insomma, a prima mattina dobbiamo rimettere in forze il nostro fisico per prepararlo ad una nuova e lunga giornata! Per questo motivo, mangiare dolci a colazione non compromette la nostra dieta giornaliera e non comporta aumenti di peso. Però, tutto dipende (ovviamente) dalla scelta dei giusti dolci!

Per dimagrire mangiando dolci, infatti, bisogna optare per dessert non eccessivamente grassi come ad esempio: torte senza burro (cheesecake allo yogurt, carrot cake), muffin ai mirtilli, crostate fatte in casa oppure yogurt con frutta e cereali ! Tuttavia, anche una brioche non sarà deleteria se eviteremo di assumere carboidrati a pranzo e a cena

Ovviamente un regime alimentare del genere non può assolutamente essere sostitutivo di una dieta sana ed equilibrata, per cui, utilizzatelo come saltuario escamotage per sopperire al vostro bisogno giornaliero di dolci e regalarvi qualche coccola golosa in più!