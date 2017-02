Avete voglia di mettervi in forma, ma non sapete da dove cominciare? Sicuramente già saprete che i miracoli, quando si parla di dimagrire, non accadono mai: i risultati si ottengono con l’impegno, il sudore della fronte e qualche sacrificio a tavola. Una volta appurato che altre vie non esistono, si possono sempre adottare alcune abitudini strategiche che, una volta assimilate, vi accompagneranno più celermente verso il vostro traguardo.

Incominciamo con l’alimentazione. Bere tanta acqua ogni giorno (un paio di litri) dovrebbe essere scontato, ma ricordarlo una volta in più è d’obbligo. Un’indicazione meno banale è fare 5 o 6 pasti al giorno. Forse mangiare più volte per mettervi in forma vi sembrerà un’assurdità, ma inserire spuntini nel corso della giornata (ad esempio uno a metà mattina e due nel corso del pomeriggio) vi permetterà di sentirvi costantemente sazi e di mangiare meno in concomitanza dei 3 pasti principali. Il processo della digestione sarà più semplice per il vostro corpo e vi sentirete meno gonfie; soprattutto, poi, accelererete il vostro metabolismo così da bruciare i grassi più velocemente.

Certo, se mangiare più spesso diventa una scusa per abbuffarvi tutta la giornata, sarà solo controproducente: non ingozzatevi mai! Dovrete, inoltre, scegliere alimenti sani (niente fritti e junk food) e ricordarvi di inserire nella vostra dieta molta frutta, verdura e cibi che stimolino il metabolismo per termogenesi (ad esempio zenzero, peperoncino, agrumi, carni magre e broccoli).

Per quel che riguarda l’attività fisica la cosa più importante è… farla! Alzarsi dalla sedia e mettersi in moto è già un grande passo. Se poi si vuole entrare più nello specifico, esistono sport che bruciano grassi più di altri.

Qualche esempio? Quelli ad alta intensità (la fatica paga) come crossfit, squash, nuoto o sci di fondo. L’ultimo, in particolare, svolgendosi al freddo costringe il corpo a bruciare più calorie per mantenere una temperatura accettabile; data la stagione perché non provare?

Le ultime indicazioni sono le abitudini da adottare nella vita quotidiana. Cercate di mantenervi attive! All’ascensore e alle scale mobili preferite le scale normali; se dovete spostarvi in luoghi vicini lasciate la macchina in garage e fate una bella camminata o una biciclettata. Non sono altro che piccoli accorgimenti, ma osservati ogni giorno e con costanza possono fare una grande differenza.