Se abbiniamo la parola “alimentazione” a “grassi”, le fan della linea perfetta storcono subito il naso. Ma è bene fare subito delle distinzioni: i cibi che rientrano nella categoria dei grassi monoinsaturi e di quelli polinsaturi sono amici della salute. Parliamo in questo caso, tra gli altri, di olio d’oliva, olive e mandorle mentre, nella seconda categoria ci sono noci, semi di girasole, tonno. Da allontanare gli altri (quelli transaturi e saturi) che annoverano il cosiddetto junk food, il fritto, formaggi grassi e simili. Se vogliamo cambiare alimentazione in favore dei cibi che fanno bene all’organismo dobbiamo includere solo i grassi buoni: 5 alimenti su tutti sono davvero irrinunciabili.

Olio di oliva extravergine

Il simbolo della dieta mediterranea è rappresentato dall’EVO, che fa bene all’organismo, al sistema cardiovascolare e anche alla mente che è più reattiva. Non serve abusarne: il cucchiaino da tè ne è il giusto “dosatore” quando lo si deve distribuire sugli alimenti. Ne bastano due o tre al giorno.

Omega-3 per sentirsi bene

Consumare regolarmente il pesce, da cuocere alla griglia oppure al vapore, è un toccasana. C’è pesce e pesce: per assumere grassi “buoni” e omega-3 il salmone non può mancare nell’alimentazione settimanale. Ottimo anche cotto al cartoccio, arricchito dal profumo delle spezie preferite: aiuta ad avvertire meno i morsi della fame e si digerisce facilmente.

Avocado, non solo guacamole

Il suo colore verde mette allegria, fa pensare al Messico e al delizioso guacamole. L’abbinamento dell’avocado con l’olio extravergine di oliva è un regalo di benessere che possiamo farci regolarmente. Basta utilizzare anche metà di questo alimento verde per arricchire le insalate o accompagnare dei formaggi magri.

Coccola dark

Il cioccolato è amato dai bambini … di tutte le età. Quando si cresce e si vuole stare attente alla linea si passa dal cioccolato al latte a quello fondente al 75-80%, da consumare anche come spuntino. Ne bastano due quadratini per apportare grassi buoni e un tocco di dolcezza alla giornata.

Mandorle buone in ogni momento della giornata

Parlando di dolcezza la frutta secca ha un posto di rilievo. In particolare le mandorle che, oltre ad offrire un buon apporto di grassi buoni, permettono di assimilare fibre, proteine, vitamina E e magnesio. Ottime al mattino, perfette per uno spuntino magari abbinate a un mandarino e una fettina di bresaola.