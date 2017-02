Test del DNA: come dimagrire con la dieta su misura

Prima settimana di febbraio. Gli stravizi delle feste natalizie sono un lontano ricordo, i panettoni smaltiti e anche le calze della befana sono state svuotate completamente da tutti i dolciumi. Neanche più l’ombra di un briciolo di carbone o di una moneta di cioccolato ormai ammorbidita dal calore casalingo.

L’arrivo di febbraio mi crea ansia perché mi mette di fronte alle mie responsabilità: ritrovare la forma fisica perduta o comunque ritrovare la mia forma fisica, punto e basta. E non mi venite a dire che voi non avete preso neanche un etto perché in questa fase dell’anno non sono tollerante.

Non lo sono soprattutto dopo che la scorsa settimana, coadiuvata da una lezione di yoga con tanto di saluto al sole, qualche goccina di Fiori di Bach e il conforto della mia musica preferita, sono salita sulla bilancia, trattenendo anche il fiato, per conoscere il mio nemico. Perché dicono, il nemico lo combatti solo se lo conosci. Ecco, ora lo conosco.

5 chili da perdere per rientrare possibilmente nei capi estivi dello scorso anno. Che ci vuole. Un po’ di dieta, no? Sì vent’anni fa forse. Quando bastava togliermi pane e dolce; i chili accumulati nell’inverno si scioglievano come neve al sole. Non adesso, alla soglia dei miei 50 anni. Tutto è più difficile. Il fatto è che negli anni di diete ne ho davvero provate tante, senza troppi risultati.

A partire dagli anni ’90: la Scarsdale, la Weight Watchers, la dissociata. Fatte. La dieta sensata: la mediterranea. Fatta. La dieta proteica: Dukan. Fatta. La dieta con i pasti sostitutivi: fatta. Quelle fast: due giorni, tre giorni, una settimana: fatte. Quelle estrose e monotematiche: la dieta dei centrifugati, dell’ananas, del minestrone. Fatte.

Quindi ok darsi un obiettivo, ok monitorare i risultati, ok bere tanta acqua, ok mangiare frutta e verdura. Ma qualche chilo vorrei perderlo e non riprenderlo dopo un paio di settimane.

Mi sono alla fine convinta che l’approccio deve essere diverso e la parola magica è: personalizzazione.



Ho letto appunto qualche tempo fa che il 2017 sarà l’anno della personalizzazione, dell’elogio dell’individuo e della sua singolarità. Oggetti e servizi a portata di tutti, ma assolutamente unici.

E un assaggio lo abbiamo ben visto nella moda, customizzazione selvaggia con patch, cifre e nomi su ogni tipo di accessori e capi di abbigliamento. Personalizzazione nel settore travel, con vacanze su misura fornite da nuovi consulenti del viaggio.

Personalizzazione infine anche in campo beauty e diete, con creme di bellezza create ad personam e diete personalizzate attraverso il test del DNA.

Sinceramente credo che la scelta di seguire un regime alimentare personalizzato, che tenga conto di eventuali carenze che il nostro metabolismo presenta a causa di sue caratteristiche genetiche, sia sicuramente più che un trend di stagione, bensì una scelta davvero razionale, soprattutto se si è superato gli anta. Più il tempo scorre, più la cura della propria alimentazione diventa fondamentale, a prescindere dalla necessità di perdere peso. Ci aiuta a invecchiare meglio.

Forte della mia personale motivazione mi sono rivolta alla Dott.ssa Ylenia Zucconi, Biologa Nutrizionista, che ha messo a punto in collaborazione con il Martini Centro Medico di Lucca, un vero e proprio percorso di Nutriestetica, un trattamento personalizzato per contrastare gli effetti del tempo, riuscire a curare la propria alimentazione attraverso uno stile di vita in accordo con il nostro corpo, mantenersi giovane sia internamente che esternamente, imparando ad accettare il trascorrere del tempo con armonia.

Il punto focale del percorso nutrizionale è appunto il test nutrigenetico, detto test del DNA, non invasivo e rapidissimo. Si tratta di un semplice tampone boccale che permette di studiare 13 geni correlati con i principali aspetti legati all’invecchiamento. I risultati del test incrociati una completa indagine e valutazione delle personali abitudini alimentari, permettono agli esperti di elaborare una dieta su misura, ma anche linee guida nutrigenetiche da seguire per tutto il corso della vita. L’idea di fondo è ciascuno con il suo menù a misura di Dna.

Io ho appena iniziato il mio cammino con fiducia. Il test su 13 geni analizzati ha evidenziato la positività di ben 5 polimorfismi, che in parole povere delineano i miei punti deboli. Il mio nuovo piano è pronto, insieme alle linee guida che consigliano integratori specifici, attività fisica e trattamenti fisipoestetici.

Se volete saperene di più potete leggere anche l’articolo in cui racconto la mia esperienza, sul mio blog. In ogni caso vi terrò informati. E se riuscirò a perdere davvero 5 chili entro l’estate, sarete le prime a saperlo!

Un bacio.

A presto.

Sandra ( Smilingischic )