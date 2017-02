L’avrete sentito già tante volte: il workout si fa in parte in palestra e in parte a tavola: la dieta, per raggiungere una forma perfetta, è ancor più importante dell’esercizio fisico vero e proprio. Quando si tratta di alimentazione, uno degli errori più comuni è tentare di resistere alla fame dopo aver sudato le famigerate sette camice. Assumere qualche caloria dopo aver fatto movimento è importante per recuperare le energie, eliminare il senso di fatica ed evitare di ritrovarsi con la voglia di ingozzarsi al prossimo appuntamento col cibo.

Ovviamente, non tutti gli alimenti sono adatti. Iniziamo col rassegnarci al fatto che cibo spazzatura e fritti non vanno mai bene, e, di certo nemmeno per recuperare le energie post-palestra.

Probabilmente, se si parla di riacquistare le forze, qualcuno penserà a cibi o bevande zuccherate. In effetti lo zucchero è la via più veloce per farlo, ma il recupero sarebbe solo illusorio. Vi ritrovereste ad avere una botta di energia che, però, si esaurirebbe in brevissimo tempo.

Allora, cosa mangiare dopo l’allenamento? La cosa più giusta sarebbe assumere un piccolo pasto che ci permetta di integrare sia grassi, che proteine, che carboidrati. Per quel che riguarda i grassi (che ovviamente non devono provenire da junk food) l’ideale è la frutta secca, in particolar modo le noci. Le noci hanno un alto contenuto calorico, ma i grassi che forniscono sono monoinsaturi (quelli buoni per l’organismo).

Capitolo carboidrati e proteine. L’opzione migliore sarebbe quella di farvi un bel panino integrale con bresaola: cogliereste due piccioni con una fava, evitando l’aggiunta di grassi. Un’altra ipotesi è costituita dal latte e dai suoi derivati; il latte è un alimento completo ed è ottimo dopo lo sforzo. I latticini non sono tutti adatti: solo alcuni formaggi sono consigliati, come grana o i fiocchi di latte; sconsigliati invece i formaggi grassi come l’Emmenthal. Ovviamente ottimo il solito yogurt magro che non abbandona mai chi è alla ricerca della linea perfetta. Se siete vicine all’orario del pranzo, invece, potete concedervi una pasta senza troppi patemi (preferibilmente integrale): non c’è niente di meglio per la propria dose di carboidrati!