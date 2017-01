Ritenzione idrica: cause e rimedi

La ritenzione idrica non è altro che l’accumulo di liquidi negli spazi interstiziali, quindi tra cellula e cellula, responsabile dell’edema, quell’antiestetico rigonfiamento che è solito localizzarsi su addome, cosce, glutei e caviglie.

Si tratta di un disturbo che colpisce almeno il 30% delle donne, ma anche gli uomini non ne vanno esenti. La sedentarietà e le scorrette abitudini alimentari sono le principali cause all’origine della ritenzione idrica. Prima di darvi una serie di consigli per combattere questo disturbo, ritengo opportuno distinguere le diverse tipologie di ritenzione idrica: alimentare, causata da un consumo eccessivo di sale o intolleranza al lattosio, circolatoria, dovuta ad un malfunzionamento del sistema venoso, quella derivante dall’abuso di farmaci (cortisonici, anti-infiammatori, i contraccettivi ecc.) ed infine quella secondaria, legata a patologie gravi (come l’insufficienza renale e cardiaca, l’ipertensione arteriosa ecc.).

Molto spesso noi donne ci spaventiamo se dopo il fatidico “cheat meal”, o semplicemente un pasto diverso e più abbondante del solito, vediamo aumentare quel numerino sulla bilancia: nella maggior parte dei casi non si tratta di grasso, quanto piuttosto di ritenzione dei liquidi. L’aspetto che più ci terrorizza è quel gonfiore su cosce e glutei di cui vi parlavo prima. Per verificare se soffriamo di ritenzione idrica possiamo eseguire uno specifico esame delle urine, o in alternativa, seguire un metodo più semplice e comune, ovvero sia se premendo il pollice su una coscia per qualche secondo l’impronta sarà ben visibile, con ogni probabilità siamo vittime di questo disturbo.

Ma non disperate, perché eliminare la buccia d’arancia non è impossibile, sarà necessario adottare qualche accortezza in più, eliminare le abitudini scorrette ed il miracolo avverrà! Qui di seguito vi elenco le dieci regole d’oro, che se messe in pratica, vi aiuteranno a combattere la ritenzione idrica:

1) Bere tanta acqua, favorire l’idratazione, assumendo 2-3 litri di liquidi al giorno, tra acqua oligominerale e tisane

2) Seguire una dieta ricca di fibre, favorendo il consumo di frutta e verdura, in particolare quella ricca di acido ascorbico, comunemente nota come vitamina C, in modo tale da tenere attivo e pulito l’intestino

3) Evitare gli alimenti confezionati, gli insaccati, le bevande zuccherate e gli alcolici

4) Limitare l’assunzione di caffeina

5) Ridurre o eliminare completamente la nicotina e quindi il fumo

6) Interrompere la sedentarietà alzandosi di tanto in tanto per sgranchire le gambe e favorire la circolazione sanguigna ed il ritorno venoso

7) Tenere le gambe sollevate, adagiando un cuscino sotto i piedi

8) Fare attività fisica, scegliendo la giusta combinazione tra attività di potenziamento e tonificazione muscolare ed attività aerobica e cardiaca

9) Evitare gli sport ad alto impatto, come la corsa o lo step, favorendo le camminate in salita ed il nuoto

10) Fare molto stretching e allungamento degli arti inferiori dopo l’allenamento

Francesca