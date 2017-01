Siete a dieta e amate il sushi? Buone notizie, siete fortunate! Il match base del sushi (pesce crudo, riso e alghe) è equilibrato, sano e più light rispetto a un pasto comune. Il riso è una fonte di carboidrati, ma è meno calorico della pasta e più saziante.

Il pesce crudo è proteico e contiene molto omega 3, un acido grasso polinsaturo che, però, non costituisce un rischio per la linea e ha grandi effetti benefici; qualche esempio? Diminuisce la pressione alta, aiuta a prevenire patologie cardiache e migliora la memoria. Se proprio volete scegliere il pesce più magro optate per spigola e orata al posto dei classici tonno e salmone (ma la differenza è davvero minima).

Ma allora dove sta la fregatura? Beh, bisogna scegliere i roll adatti al nostro scopo; molti di quelli che troviamo sui menù vedono l’aggiunta di altri ingredienti. Avere nel proprio maki uno spicchio di avocado non è un problema. Diverso è il discorso se gli extra sono formaggi freschi, maionese o alimenti fritti. In questi casi le calorie salgono e la proverbiale leggerezza del sushi se ne va a quel paese. Se volete andare sul sicuro, ordinate i maki più semplici: alga, pesce, riso (e frutta); oppure, per non sbagliare, i nigiri fanno al caso vostro (solo pesce e riso).

Un altro dettaglio a cui stare attente? Gli All you can eat! Il fatto che possiate mangiare tutto il sushi che riuscite a ingurgitare non vuol dire che facciate bene a farlo. Il riso, come già detto, è saziante, ma quando si tratta di roll, uno tira l’altro; cercate di evitare l’ingordigia e riconoscete il momento di smettere. Un’idea è di ordinare una porzione di sushi (di solito 6 o 8 pezzi) e di completare il pasto con sashimi (solo pesce crudo) o una digestiva zuppa di miso.

Infine, occhio ai condimenti: di solito i maki sono serviti con zenzero e wasabi, dei quali non dovete preoccuparvi; state attente però a non esagerare con la salsa di soia. Non è particolarmente calorica, ma è molto salata; può quindi provocare gonfiore a causa della ritenzione idrica. Optate per quella con tappo verde, che contiene meno sale!