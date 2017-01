7 cose che succedono al corpo quando si smette di mangiare zucchero

Se avete visto il documentario Fed Up, avete capito che lo zucchero è un killer per il nostro corpo. Crea dipendeza, favorisce l’accumulo di massa grassa, è responsabile di malattie come il diabete e l’obesità, e si trova nascosto in tantissimi cibi, soprattutto quelli a basso contenuto di grassi che compensano l’assenza di sapore proprio con l’aggiunta di zucchero extra.

La dose massima giornaliera di zucchero consigliata dall’Organizzazione mondiale della sanità è inferiore al 10% dell’apporto calorico totale. Sono fuori da questa percentuale gli zuccheri della frutta perché le fibre contenute ne mitigano gli effetti sull’organismo, o quelli presenti nel latte. Si parla di zucchero puro, di quello aggiunto nelle bevande, ad esempio, o nascosto in salse come il ketchup (una bustina contiene circa un cucchiaino di zucchero). Considerando che l’Oms vorrebbe abbassare la percentuale consentita dal 10% al 5%, basterebbe consumare una bibita gassata per arrivare al limite giornaliero, oppure 4-5 frollini e tre cucchiaini di zucchero da tavolo.

Quando il livello degli zuccheri nel sangue non è costante ma si creano dei picchi, il pancreas è portato a produrre più insulina che ha come conseguenza la trasformazione del glucosio in grasso. Inoltre, la differenza fondamentale per alimentarsi in modo sano non è tra zuccheri semplici e zuccheri complessi, ma tra cibi con indice glicemico alto o basso, l’indicatore che misura la loro velocità nel trasformarsi in zucchero nel sangue.

Con l’aiuto del dottor O’Conno, Byrdie ha descritto cosa succede al corpo quando si smette di assumere zucchero.

DOPO 20 MINUTI:

Mangiare dolci genera altra voglia di dolci. Ma dopo venti minuti dall’ultimo boccone, il cervello si sente appagato e si è sulla buona strada per il giro di boa sugar free.

DOPO UN’ORA:

Un’ora dopo si beneficia dell’energia e si è più produttivi. E non si ha voglia di assumere ulteriori zuccheri.

DOPO UN GIORNO:

Se per un giorno non avete mangiato zucchero, vuol dire che avete incorporato nella vostra dieta dei cibi healthy per sentirvi sazie. Come grassi buoni, fibre e proteine.

DOPO 3 GIORNI:

Lo zucchero crea dipendenza come se fosse una droga. Dopo qualche giorno, infatti, potreste andare in crisi d’astinenza e sentire una voglia irrefrenabile di mangiare qualcosa di dolce. Questa fase potrebbe durare circa una settimana.

DOPO UNA SETTIMANA:

Se sostituite cibi processati e junk food con una dieta sana e bilanciata, dopo 7 giorni dovreste iniziare a sentirvi meglio, con più energia e meno vuoti allo stomaco.

DOPO UN MESE:

Il vostro desiderio di dolci è scomparso, l’organismo si è disintossicato e non sente più il bisogno di mangiarli.

DOPO UN ANNO:

Dopo 12 mesi di vita sugar-free ne avrete guadagnato in salute, avrete sicuramente perso peso perché il corpo non ha più i grassi derivanti dallo zucchero da stipare. Uno strappo alla regola una volta ogni tanto non vi porterà fuori strada.