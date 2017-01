Come eliminare la cellulite con l’alimentazione

Una cosa è certa: per quanto possano essere efficaci, i trattamenti esterni per ridurre la cellulite hanno un effetto breve se non si interviene per eliminare le cause che hanno portato alla formazione di tale inestetismo. Tra di queste, la più importante è senz’altro la dieta.

«L’accortezza numero uno, quando si riscontra questo problema, è evitare alimenti che possano causare picchi glicemici, come per esempio i cibi raffinati (pasta, riso, farine bianche…) », evidenzia Maria Papavasileiou, dietista e nutrizionista a Milano, autrice del manuale Mangia Smart. «Occorre infatti tenere sotto controllo l’insulina, ormone lipogeno, che favorisce la formazione dei grassi», precisa l’esperta.

«Il secondo step è adottare una dieta particolarmente ricca di cibi antiossidanti, come frutta e verdura fresca di stagione. Quando parliamo di cellulite, infatti, parliamo di cellule che “soffrono” per il fatto di non riuscire a scambiare ossigeno e nutrimenti con lo spazio extracellulare. Lo stress ossidativo in questo modo, aumenta, e la cura dovrà pertanto basarsi sull’impiego di sostanze antiossidanti», evidenzia la dietista. Spesso, in questi casi, si effettuano anche test specifici che consentono di valutare il livello di stress ossidativo dei tessuti, al fine di definire una dieta personalizzata.

Di certo, la dieta ideale è sempre quella che adotta la giusta quantità e qualità di grassi. «Primi fra tutti, gli Omega 3 per le loro proprietà antinfiammatorie, contenuti ad esempio nell’avocado, nella frutta secca e nei legumi», sottolinea l’esperta. «Importante anche l’assunzione di agrumi, per l’alto contenuto di Vitamina C: aiuta l’elasticità della pelle e il rinnovo delle cellulare, mantenendo in salute i tessuti cutanei».

Semaforo rosso, invece, per «sale, alimenti salati e salumi, volti a favorire la ritenzione idrica. Così come per l’alcol», aggiunge Maria Papavasileiou.

L’idratazione abbondante è un terzo punto fondamentale nel processo di smaltimento della cellulite. «Nella dieta quotidiana può essere molto utile inserire anche tisane a base di Tarassaco – per favorire il drenaggio dei liquidi – o di Rusco – per aiutare la microcircolazione sanguigna».

Una tazza la giorno potrà essere sufficiente, perché più che la quantità, in questo caso conta la perseveranza. «La cellulite deve essere combattuta a tavola tutto l’anno, affiancando attività fisica e uno stile di vita sano», evidenzia. «Avendo un fattore metabolico alla base, l’adozione di una dieta alimentare equilibrata e costante è infatti imprescindibile se si vuole evitare che, nonostante l’impegno e i risultati, una volta “abbassata la guardia” si riformi».