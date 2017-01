Dessert al cucchiaio light

Mantenersi in forma non vuol dire per forza rinunciare a tutto ciò che di gustoso può passare sulla nostra tavola. In particolar modo, dire addio ai dessert è una sofferenza atroce: amici fedeli sia nei momenti di sconforto che in quelli di euforia, i dolci non possono mancare nel nostro microcosmo di ‘comfort food’. Qui bisogna trovare una soluzione alla svelta e la più ovvia si chiama ‘dessert ipocalorici che non mettano a rischio la silhouette‘. Con le ricette giuste si possono ottenere risultati sorprendenti e tanto golosi.

Eccone qualcuna da provare assolutamente:

1. Crema di mele e zenzero. Che ne dite di un dolce davvero buono a base di ingredienti super benefici come mele e zenzero? La ricetta è semplice e avrete bisogno solo di mele, zenzero, succo d’arancia, zucchero e granella di mandorle. Iniziate tagliando zenzero e mele a pezzi grandi e mettendoli in cottura a fiamma media. Aggiungete subito dopo il succo d’arancia e lo zucchero; presto noterete le mele diventare una pappetta (se il composto dovesse sembrarvi troppo asciutto aggiungete altro succo d’arancia). A questo punto levate dal fuoco, togliete i pezzetti grossi di zenzero e frullate il tutto. Infine versate un po’ di granella di mandorle, mettete in frigorifero per qualche ora e gustatevi la vostra opera.

2. Budino al cioccolato light. Il dessert al cucchiaio per eccellenza è il budino al cioccolato e una sua versione più leggera è alla base di un rispettabile portfolio di dolci light. Questa versione del budino non prevede l’utilizzo del burro e richiede mezzo litro di latte senza lattosio, 120 g di cioccolato fondente, fecola di patate, una stecca di vaniglia e 80 g di zucchero di canna. Scaldate il latte e la vaniglia nello stesso pentolino e in uno a parte il cioccolato fondente; dovete raggiungere l’ebollizione del primo e allo scioglimento del secondo. A questo punto togliete la vaniglia, versate il cioccolato fuso nel latte e rimettete sui fornelli. Aggiungete lo zucchero e più o meno 50 g di fecola di patate. Mescolate fino all’addensamento, versate tutto negli stampini (o in una tazza) e mettete in frigorifero qualche ora.

3. Dessert di yogurt con cereali. Questo dessert ha poche calorie e una cremosità invidiabile. Vi serviranno solo: yogurt magro, cereali, panna spray, frutti di bosco (a scelta) e un dolcificante. Il procedimento è davvero semplice: mescolate 60 g di yogurt magro con un cucchiaio di panna spray (meglio se non zuccherata, se l’avete solo zuccherata aggiungete meno dolcificante poi). Sbriciolate i cereali e metteteli nella tazza in cui poi consumerete il dolce. A questo punto versate nella tazza anche il composto ottenuto con yogurt e panna e aggiungete un poco di dolcificante (per le quantità assaggiate e regolatevi in base al gusto). Infine mettete i frutti di bosco come guarnizione e lasciate in frigorifero per qualche ora.