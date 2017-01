8 consigli per rispettare la dieta

Seguire un nuovo piano alimentare è più facile a dirsi che a farsi. E noi donne ne sappiamo qualcosa… Oggi, voglio darvi qualche utile (spero) consiglio per cominciare una nuova dieta senza incidenti di percorso. Pronte? Via!

1. Svuota la credenza: ripulire la credenza da eventuali junk-food, o peccati di gola, è il primo passo per cominciare una nuova dieta da zero.

2. Stila il tuo menù: hai visto quella ricetta della tua influencer preferita che tanto vorresti replicare? Bene, ora trovane altre! Scrivere un menù settimanale con tutti i pasti che andrai a consumare ogni giorno, ti aiuta a rimanere fedele alla dieta e avvicinarti più facilmente all’obiettivo.

3. Fai la spesa una volta a settimana: con il tuo menù in una mano e la lista degli ingredienti nell’altra, vai al supermercato e compra tutto il necessario per i prossimi 7 giorni. Ricorda di prendere tutto, dal muesli per la colazione, alle uova per la frittata del venerdì a pranzo.

4. Segui la lista: comprare prodotti non scritti sulla propria lista, è il primo passo per una complicata relazione sentimentale con la propria dieta. Sii fedele ai tuoi buoni propositi e ,soprattutto, ai broccoli. Ti ricompenseranno!

5. Vai a fare la spesa a stomaco pieno: introdursi in un supermercato a stomaco vuoto può deragliare tutte le buone intenzioni spingendoti ad acquistare leccornie o snack fritti. Vai a fare la spesa dopo pranzo o dopo una soddisfacente merenda equilibrata. Le tentazioni non saranno più dietro l’angolo!

6. Non saltare i pasti: se la tua giornata alimentare prevede 3 pasti principali e 2 snack, ma in realtà non hai così fame, non saltarli! Mangiare spesso, e a orari precisi, aiuta a svegliare il tuo metabolismo e bruciare di più!

7. Fai pasti equilibrati: se hai il problema opposto del punto precedente, tieni sempre in mente il trio “carboidrati-proteine-grassi” e applicalo ad ogni tuo pasto. Ti aiuterà a mangiare in maniera equilibrata ed arrivare a fine giornata senza crisi fameliche!

8. Imposta una sveglia motivatrice: se tendi a dimenticare di bere l’acqua o a rimandare la lezione di pilates, sul tuo smartphone, imposta dei promemoria con dei messaggi motivazionali ogni ora. Ti daranno la carica giusta per concludere la tua giornata rispettando tutti gli impegni con il massimo della soddisfazione!