Quando mettersi a dieta?

Mettersi a dieta. Sì, ma quando? O meglio, da quando? Solitamente si pensa al lunedì come giorno più giusto, al ritorno dalle vacanze, dopo le festività natalizie, all’arrivo della primavera. Ma è sempre corretto farlo in questi momenti? È garanzia di maggiore successo? «La dieta va iniziata quando il bisogno di “sentirsi meglio” assume un’importanza prioritaria – spiega la nutrizionista Samantha Biale -. Il momento giusto potrebbe coincidere con un cambio di lavoro, l’acquisto o il trasloco in una nuova casa oppure un qualsiasi evento, anche apparentemente banale, in cui ti senti piena di energia e pronta al cambiamento».

Confermato che non esiste un momento ideale per iniziare a stare a dieta, forse conviene seguire alcune regole per fare in modo che, in qualunque momento si decida di cominciare, si riesca a seguirla con successo. Perché alzi la mano chi non ha mai iniziato una dieta per interromperla subito dopo qualche settimana o addirittura pochi giorni. Ecco allora alcune regole basic che dovrebbero garantire un certo risultato.

- Fate in modo che il regime segua le vostre abitudini. Che non preveda orari incompatibili con il proprio stile di vita o alimenti che non riuscite a reperire o pasti difficili da consumare.

– Gli alimenti contemplati dovrebbero poter essere sostituiti facilmente, senza alterare troppo le calorie.

– Non seguite un regime troppo rigido, cercate di capire quali sono i vostri limiti e rispettateli. Forzandoli otterrete l’effetto contrario. Meglio perdere qualche chilo in più tempo che interrompere una dieta. Ricordate che un chilo a settimana è il dimagrimento giusto.

– L’organismo, quando riceve poche calorie, abbassa il metabolismo come se dovesse difendersi. Dunque per dare un’accelerata al metabolismo, riducete gradualmente le calorie per abituare il corpo a considerare il dimagrimento un fatto fisiologico.

– Non sottoponetevi a rinunce troppo drastiche e soprattutto se fate una trasgressione, non fatene un dramma.

– Se uscite spesso, cercate di mangiare prima di uscire.

– Cercate di fare più movimento possibile.