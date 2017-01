Spuntini healthy e leggeri per rimanere in linea

Se state mangiando sano e pulito ma, a metà mattina o metà pomeriggio, vi assale la fame, non cedete alle merendine o agli snack poco sani. Non fatevi trovare impreparate; portate sempre con voi degli spuntini healthy per tappare il buco. Ecco per voi una selezione di “cibi da borsetta” che non ingombrano e non sporcano.



1) La banana. Ricca di potassio e magnesio, è lo spuntino sano per eccellenza; oltre a fornire molta energia, aumenta il senso di sazietà ed è un toccasana per il cuore. Non sarà certo un caso se tutti i fitness addicted ne mangiano a volontà.

2) I mandarini. Non sporcano la borsa, anzi profumano, e pesano poco. Hanno effetti antiossidanti che ritardano l’invecchiamento della pelle, combattono l’insonnia e combattono l’ansia. Ricchi di vitamina B,C e A, prevengono i malanni di stagione e aiutano la diuresi.

3) La mela. Una mela al giorno leva il medico di torno: verissimo! Ha pochissime calorie, contiene vitamina B1, che combatte nervosismo e stress, vitamina B2, che rinforza capelli e unghie. Depura l’organismo e previene ictus e cardiopatie ed è un rimedio naturale contro diarrea e stipsi.

4) Frutta secca: mandorle, noci, nocciole. Con una concentrazione di zuccheri in giusta dose, proteine e sali minerali (potassio, fosforo, magnesio, calcio e zinco) sono perfetti spuntini healthy per chi fa sport. Aiutano la stitichezza e, pensate un po’, favoriscono anche la ricrescita dei capelli. Non abusatene perché la frutta secca è comunque ricca di grassi.



5) Yogurt greco. Scegliete quello con 0,0% di grassi. È ricco di proteine e contiene meno siero e meno lattosio, risultando quindi più tollerabile anche per chi soffre di allergie. Ha un ridotto contenuto di sodio ed è ricco di fermenti lattici che aiutano la flora batterica, ristabilendo il giusto equilibrio intestinale

6) Crostini o grissini di Kamut. Ricco di proteine e povero di grassi, il kamut contiene vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6 e vitamina E. Gli amminoacidi sono superiori rispetto a quelli presenti nel grano tradizionale.

7) Cioccolato fondente. Aiuta a rafforzare il cuore, aumenta il senso di sazietà, è ricco di antiossidanti e migliora quindi la pelle. Sapevate che essendo ricco di flavonoidi protegge la pelle dai raggi UV? Migliorando l’afflusso sanguigno al cervello ci rende più svegli e attivi, favorendo l’apprendimento. Ma soprattutto fa bene all’umore!

8) Barrette o crackers di sesamo. Sono molto calorici, ma contengono tantissime fibre e, quindi, saziano in fretta. Questi spuntini healthy sono fonti vegetali di calcio, perfette per i vegani che non riescono ad assimilarne molto. Sono ricchi di Omega 3 e Omega 6 che apportano benefici a fegato, cuore, apparato digestivo, sistema immunitario, capelli e pelle.

9) Fesa di tacchino. Forse i colleghi vi guarderanno un po’ male, ma il tacchino è il perfetto spuntino proteico, se state seguendo una dieta come quella dell’ultrametabolismo o comunque povera di carboidrati e grassi. Ricco di ferro, potassio, selenio, zinco e fosforo e vitamine del gruppo B.

10) Centrifughe di frutta e verdura. Se avete la possibilità di uscire dall’ufficio, fatevi preparare una centrifuga che è sempre una scelta healthy.

