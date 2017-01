Il pistacchio contro i radicali liberi

Il pistacchio: pianta antichissima e ricca di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Residui fossili della pianta di pistacchio sono stati ritrovati nell’isola di Madeira, (incantevole isola facente parte di un arcipelago di isole di origine vulcanica, situato nell’Oceano Atlantico) e la sua diffusione ha ricoperto vaste aree: dall’Asia Minore, all’Egitto alla Grecia, dove veniva usato con scopi medicinali. Fu poi importato a Roma e in seguito diffuso in Spagna e successivamente in Cina e Russia; da meno di un secolo anche negli Stati Uniti.

Oggi, il maggior produttore di pistacchio è l’Iran, con il 54%, l’Italia si colloca al settimo posto, preceduta da Grecia, Stati Uniti ecc..

Il pistacchio è un seme salato, particolarmente benefico per il nostro organismo. E’ un validissimo antiossidante, in grado di abbassare la percentuale di colesterolo nel sangue, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari e grazie alla presenza di isoflavoni e acidi organici, aiuta l’organismo a rinforzare le difese contro i radicali liberi.

I pistacchi sono ideali anche per il controllo del peso e particolarmente consigliati in gravidanza per ridurre colesterolo e pressione sanguigna.

Sono ricchi di fibre e vitamine e contengono una quantità di potassio superiore persino a quella presente nelle banane, a cui solitamente siamo soliti associare questo elemento.

Inoltre, i particolari sali minerali, di cui sono ricchi, aiutano a mantenere forti le nostre ossa e i nostri denti.

L’olio del pistacchio è impiegato sia in pasticceria che in cosmesi, da non confondere però con gli alimenti in cui è presente solo come agente aromatico, perché ciò, come potete immaginare, riduce e in molti casi annulla totalmente le sue proprietà, tanto utili per il nostro organismo.

Gustoso e stuzzicante per il palato, benefico per l’organismo e pensate, è perfino nella lista dei cibi afrodisiaci.

Quindi sì al pistacchio e torniamo alle buone abitudini alimentari di un tempo, scegliendo di mangiarlo fresco e appena sgusciato.