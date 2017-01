Il latte con la curcuma è la nuova alternativa al caffè delle celeb

Dopo il tè e il caffè matcha, il nuovo super food approvato dalle star healthy di Hollywood è il tè con la curcuma e la sua versione Latte. Una bevanda dal colore dorato (tant’è vero che lo chiamano anche Golden milk) senza caffeina, Instagram friendly, dalle proprietà antinfiammatorie e calmanti.

Si può bere anche con bibite vegetali come il latte di soia, di avena o di madorla, come piace a Gwyneth Paltrow che ha creato la sua ricetta personale: latte di mandorla, un pizzico di zenzero, zucchero di cocco, un cucchiaino di olio di cocco e curcuma fresca o in polvere.

In America, Inghilterra e Australia questo turmeric juice è già diventato un vero e proprio trend non solo per locali hipster, e non stupisce che anche le ricerche per la parola “curcuma” su Google siano cresciute in modo esponenziale nell’ultimo anno con un +56%, come riportato da The Guardian. Il motivo? I molteplici benefici per la salute di questa spezia indiana ben conosciute dalla medicina ayurvedica.

La curcuma, infatti, è il più potete antinfiammatorio esistente in natura, previene il diabete in soggetti pre-diabetici e protegge da alcune forme tumorali. Fa bene anche alla linea perché alza la temperatura corporea e induce quindi l’organismo a bruciare più calorie, è ottima per combattere la pelle a buccia d’arancia visto che favorisce l’eliminazione delle tossine e come antiossidante protegge la pelle dall’azione dei radicali liberi rallentando l’invecchiamento cutaneo.

Sarah Wilson, autrice del libro I quit sugar, consiglia di aggiungere allo smoothy di curcuma anche del cacao per un booster di energia.